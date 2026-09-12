O Dia de Sorte 1296 sorteia neste domingo (13/09) um prêmio estimado em R$ 1 milhão. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo neste domingo no Dia de Sorte

O concurso 1295 de sexta-feira não teve ganhador das sete dezenas — a sequência sorteada foi 10-12-14-15-24-27-31, com Outubro como Mês da Sorte. Com o acúmulo, o prêmio chega a R$ 1 milhão neste domingo.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 1296 Data Domingo, 13/09/2026 Horário 11h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 1 milhão Situação Acumulado Aposta mínima R$ 2,50 (7 dezenas) Encerramento das apostas 22h de sábado (12/09); bolões até 10h45 de domingo

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece às 11h de domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.

Como apostar no Dia de Sorte

O apostador escolhe de 7 a 15 números entre 31 disponíveis, além de um Mês da Sorte entre os 12 meses do ano.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (7 acertos) 7 R$ 2,50 1 em 2.629.575 8 R$ 20,00 1 em 328.697

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 7 números Variável — valor principal 6 números Variável 5 números Variável 4 números Variável Mês da Sorte Variável (independente)

Por que este concurso está atrativo?

O prêmio já chega à casa do milhão — um valor expressivo para a modalidade, puxado por uma sequência de sorteios sem ganhador da faixa principal.

Últimos 10 resultados do Dia de Sorte

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1295 11/09 10-12-14-15-24-27-31 Outubro 1294 10/09 01-02-03-06-19-29-30 Fevereiro 1293 09/09 06-11-12-14-22-26-28 Novembro 1292 08/09 01-06-09-11-12-22-26 Maio 1291 06/09 04-06-11-13-19-21-27 Setembro 1290 04/09 — — 1289 03/09 01-03-06-08-20-26-30 Fevereiro 1288 02/09 02-04-06-07-09-16-24 Julho 1287 01/09 03-06-16-18-26-27-29 Novembro 1286 31/08 02-04-08-10-12-17-23 Novembro

Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de sexta

Veja como foi o sorteio do Dia de Sorte 1295 e como o prêmio chegou a R$ 1 milhão.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1296?

O prêmio estimado é de R$ 1 milhão.

Que horas sai o resultado neste domingo?

O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar no Dia de Sorte?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 22h de sábado; bolões até 10h45 de domingo.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 4 acertos, ou acertando só o Mês da Sorte.

O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 1296 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.