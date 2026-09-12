O Dia de Sorte 1296 sorteia neste domingo (13/09) um prêmio estimado em R$ 1 milhão. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.
O que está em jogo neste domingo no Dia de Sorte
O concurso 1295 de sexta-feira não teve ganhador das sete dezenas — a sequência sorteada foi 10-12-14-15-24-27-31, com Outubro como Mês da Sorte. Com o acúmulo, o prêmio chega a R$ 1 milhão neste domingo.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|1296
|Data
|Domingo, 13/09/2026
|Horário
|11h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 1 milhão
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 2,50 (7 dezenas)
|Encerramento das apostas
|22h de sábado (12/09); bolões até 10h45 de domingo
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece às 11h de domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.
Como apostar no Dia de Sorte
O apostador escolhe de 7 a 15 números entre 31 disponíveis, além de um Mês da Sorte entre os 12 meses do ano.
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (7 acertos)
|7
|R$ 2,50
|1 em 2.629.575
|8
|R$ 20,00
|1 em 328.697
Faixas de premiação
|Acertos
|Prêmio
|7 números
|Variável — valor principal
|6 números
|Variável
|5 números
|Variável
|4 números
|Variável
|Mês da Sorte
|Variável (independente)
Por que este concurso está atrativo?
O prêmio já chega à casa do milhão — um valor expressivo para a modalidade, puxado por uma sequência de sorteios sem ganhador da faixa principal.
Últimos 10 resultados do Dia de Sorte
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1295
|11/09
|10-12-14-15-24-27-31
|Outubro
|1294
|10/09
|01-02-03-06-19-29-30
|Fevereiro
|1293
|09/09
|06-11-12-14-22-26-28
|Novembro
|1292
|08/09
|01-06-09-11-12-22-26
|Maio
|1291
|06/09
|04-06-11-13-19-21-27
|Setembro
|1290
|04/09
|—
|—
|1289
|03/09
|01-03-06-08-20-26-30
|Fevereiro
|1288
|02/09
|02-04-06-07-09-16-24
|Julho
|1287
|01/09
|03-06-16-18-26-27-29
|Novembro
|1286
|31/08
|02-04-08-10-12-17-23
|Novembro
Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Confira também o resultado de sexta
Veja como foi o sorteio do Dia de Sorte 1295 e como o prêmio chegou a R$ 1 milhão.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1296?
O prêmio estimado é de R$ 1 milhão.
Que horas sai o resultado neste domingo?
O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde posso apostar no Dia de Sorte?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 22h de sábado; bolões até 10h45 de domingo.
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de 4 acertos, ou acertando só o Mês da Sorte.
O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O resultado do concurso 1296 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.