O resultado do Dia de Sorte 1295 saiu nesta sexta-feira (11/09). As dezenas sorteadas foram: 10 – 12 – 14 – 15 – 24 – 27 – 31, com Mês da Sorte Outubro. O Dia de Sorte acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal.
Números sorteados
10 – 12 – 14 – 15 – 24 – 27 – 31 | Mês da Sorte: Outubro
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado: R$ 800 mil.
O Dia de Sorte acumulou?
A confirmar.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio
|7 números
|A confirmar
|A confirmar
|6 números
|A confirmar
|A confirmar
|5 números
|A confirmar
|A confirmar
|4 números
|A confirmar
|A confirmar
|Mês da Sorte
|A confirmar
|A confirmar
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados do Dia de Sorte
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1295
|11/09
|10-12-14-15-24-27-31
|Outubro
|1294
|10/09
|01-02-03-06-19-29-30
|Fevereiro
|1293
|09/09
|06-11-12-14-22-26-28
|Novembro
|1292
|08/09
|01-06-09-11-12-22-26
|Maio
|1291
|06/09
|—
|—
|1290
|04/09
|—
|—
|1289
|03/09
|01-03-06-08-20-26-30
|Fevereiro
|1288
|02/09
|02-04-06-07-09-16-24
|Julho
|1287
|01/09
|03-06-16-18-26-27-29
|Novembro
|1286
|31/08
|02-04-08-10-12-17-23
|Novembro
Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para o Dia de Sorte 1296 — o próximo concurso acontece no domingo (13/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1295?
10 – 12 – 14 – 15 – 24 – 27 – 31, com Mês da Sorte Outubro.
Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?
No domingo (13/09), às 11h, pelo concurso 1296.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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