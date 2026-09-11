O resultado da Lotomania 2974 saiu nesta sexta-feira (11/09). As dezenas sorteadas foram: 03 – 07 – 10 – 13 – 20 – 23 – 26 – 29 – 31 – 37 – 42 – 46 – 47 – 58 – 59 – 61 – 73 – 79 – 92 – 95. A Lotomania acumulou? Sim — ninguém acertou as 20 dezenas.
Números sorteados
03 – 07 – 10 – 13 – 20 – 23 – 26 – 29 – 31 – 37 – 42 – 46 – 47 – 58 – 59 – 61 – 73 – 79 – 92 – 95
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado era de R$ 650 mil.
A Lotomania acumulou?
Sim. Nenhuma aposta acertou as 20 dezenas, e o prêmio acumula para o próximo concurso.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Situação
|20 números
|Ninguém acertou — acumulou
|19 números
|A confirmar
|18 números
|A confirmar
|17 números
|A confirmar
|16 números
|A confirmar
|15 números
|A confirmar
|0 números
|A confirmar
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados da Lotomania
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|2974
|11/09
|03-07-10-13-20-23-26-29-31-37-42-46-47-58-59-61-73-79-92-95
|Acumulou
|2973
|09/09
|04-08-10-19-24-28-36-43-49-71-72-76-79-80-89-91-92-95-96-97
|1 ganhador (R$ 4.625.040,19 — Diamantino/MT)
|2972
|04/09
|06-10-16-17-21-31-33-35-38-41-45-51-52-76-77-84-89-92-94-97
|Acumulou
|2971
|02/09
|01-02-03-06-07-18-19-20-22-25-46-49-51-63-65-68-69-86-88-92
|Acumulou
|2970
|31/08
|07-11-15-16-17-19-28-32-37-39-44-66-70-72-80-82-85-87-92-96
|Acumulou
|2969
|28/08
|00-13-15-21-25-38-40-47-55-56-57-58-62-68-70-75-84-86-90-99
|Acumulou
|2968
|26/08
|00-02-05-13-16-19-30-35-38-43-44-48-56-60-63-65-74-76-92-95
|Acumulou
|2967
|25/08
|04-07-10-18-27-29-38-41-44-56-57-67-75-81-85-90-91-94-96-98
|1 ganhador
|2966
|21/08
|14-17-20-23-26-31-34-36-38-46-53-59-60-63-71-73-77-84-95-97
|Acumulou
|2965
|19/08
|05-15-16-22-27-32-40-44-49-52-61-62-63-65-69-72-78-83-86-93
|Acumulou
Confira o histórico completo na página oficial da Lotomania.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Lotomania 2975 — o próximo concurso acontece na segunda-feira (14/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Lotomania 2974?
03 – 07 – 10 – 13 – 20 – 23 – 26 – 29 – 31 – 37 – 42 – 46 – 47 – 58 – 59 – 61 – 73 – 79 – 92 – 95.
Houve algum ganhador com as 20 dezenas?
Não. O prêmio acumulou para o próximo concurso.
Quando é o próximo sorteio da Lotomania?
Na segunda-feira (14/09), às 21h, pelo concurso 2975.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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