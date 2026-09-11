O resultado da Lotomania 2974 saiu nesta sexta-feira (11/09). As dezenas sorteadas foram: 03 – 07 – 10 – 13 – 20 – 23 – 26 – 29 – 31 – 37 – 42 – 46 – 47 – 58 – 59 – 61 – 73 – 79 – 92 – 95. A Lotomania acumulou? Sim — ninguém acertou as 20 dezenas.

Números sorteados

03 – 07 – 10 – 13 – 20 – 23 – 26 – 29 – 31 – 37 – 42 – 46 – 47 – 58 – 59 – 61 – 73 – 79 – 92 – 95

Resultado da Lotomania — números sorteados no concurso 2974 hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado era de R$ 650 mil.

A Lotomania acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou as 20 dezenas, e o prêmio acumula para o próximo concurso.

Ganhadores por faixa

Faixa Situação 20 números Ninguém acertou — acumulou 19 números A confirmar 18 números A confirmar 17 números A confirmar 16 números A confirmar 15 números A confirmar 0 números A confirmar

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da Lotomania

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 2974 11/09 03-07-10-13-20-23-26-29-31-37-42-46-47-58-59-61-73-79-92-95 Acumulou 2973 09/09 04-08-10-19-24-28-36-43-49-71-72-76-79-80-89-91-92-95-96-97 1 ganhador (R$ 4.625.040,19 — Diamantino/MT) 2972 04/09 06-10-16-17-21-31-33-35-38-41-45-51-52-76-77-84-89-92-94-97 Acumulou 2971 02/09 01-02-03-06-07-18-19-20-22-25-46-49-51-63-65-68-69-86-88-92 Acumulou 2970 31/08 07-11-15-16-17-19-28-32-37-39-44-66-70-72-80-82-85-87-92-96 Acumulou 2969 28/08 00-13-15-21-25-38-40-47-55-56-57-58-62-68-70-75-84-86-90-99 Acumulou 2968 26/08 00-02-05-13-16-19-30-35-38-43-44-48-56-60-63-65-74-76-92-95 Acumulou 2967 25/08 04-07-10-18-27-29-38-41-44-56-57-67-75-81-85-90-91-94-96-98 1 ganhador 2966 21/08 14-17-20-23-26-31-34-36-38-46-53-59-60-63-71-73-77-84-95-97 Acumulou 2965 19/08 05-15-16-22-27-32-40-44-49-52-61-62-63-65-69-72-78-83-86-93 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da Lotomania.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Lotomania 2975 — o próximo concurso acontece na segunda-feira (14/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Lotomania 2974?

03 – 07 – 10 – 13 – 20 – 23 – 26 – 29 – 31 – 37 – 42 – 46 – 47 – 58 – 59 – 61 – 73 – 79 – 92 – 95.

Houve algum ganhador com as 20 dezenas?

Não. O prêmio acumulou para o próximo concurso.

Quando é o próximo sorteio da Lotomania?

Na segunda-feira (14/09), às 21h, pelo concurso 2975.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.