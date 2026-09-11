O resultado da Dupla Sena 3007 saiu nesta sexta-feira (11/09). As dezenas sorteadas foram: 1º sorteio: 10-24-26-31-32-48 | 2º sorteio: 09-23-32-33-39-48. A Dupla Sena acumulou? Não — teve ganhador no primeiro sorteio, com prêmio de R$ 3.559.975,16.

Números sorteados

1º sorteio: 10 – 24 – 26 – 31 – 32 – 48

2º sorteio: 09 – 23 – 32 – 33 – 39 – 48

Resultado da Dupla Sena — números sorteados no concurso 3007 hoje



Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado era de R$ 3,7 milhões.

A Dupla Sena acumulou?

Não. Houve aposta(s) vencedora(s) da sena no primeiro sorteio, dividindo o prêmio de R$ 3.559.975,16.

Ganhadores por faixa (1º sorteio)

Faixa Situação 6 números (Sena) Houve ganhador(es) — R$ 3.559.975,16 dividido 5 números (Quina) A confirmar 4 números (Quadra) A confirmar 3 números (Terno) A confirmar

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da Dupla Sena

Concurso Data 1º sorteio 2º sorteio Situação 3007 11/09 10-24-26-31-32-48 09-23-32-33-39-48 Teve ganhador (1º sorteio) 3006 09/09 06-10-18-23-28-33 02-04-07-19-25-49 Acumulou 3005 04/09 09-18-21-24-25-33 05-07-09-36-40-46 Acumulou 3004 02/09 09-10-16-18-28-46 01-03-08-10-16-45 Acumulou 3003 31/08 09-11-19-34-36-44 03-19-22-38-39-45 Acumulou 3002 28/08 06-19-22-27-41-46 07-11-12-13-25-28 — 3001 26/08 05-08-10-22-43-48 22-27-30-31-42-45 — 3000 25/08 13-14-17-39-42-46 02-06-10-15-32-40 Acumulou 2999 21/08 01-10-12-37-39-44 10-15-18-19-46-49 — 2998 19/08 05-11-24-30-31-36 06-08-20-21-45-46 —

Confira o histórico completo na página oficial da Dupla Sena.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Dupla Sena 3008 — o próximo concurso acontece na segunda-feira (14/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Dupla Sena 3007?

1º sorteio: 10-24-26-31-32-48. 2º sorteio: 09-23-32-33-39-48.

Houve algum ganhador da sena?

Sim, no primeiro sorteio — o prêmio de R$ 3.559.975,16 foi dividido entre as apostas vencedoras.

Quando é o próximo sorteio da Dupla Sena?

Na segunda-feira (14/09), às 21h, pelo concurso 3008.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

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