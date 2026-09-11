O resultado da Dupla Sena 3007 saiu nesta sexta-feira (11/09). As dezenas sorteadas foram: 1º sorteio: 10-24-26-31-32-48 | 2º sorteio: 09-23-32-33-39-48. A Dupla Sena acumulou? Não — teve ganhador no primeiro sorteio, com prêmio de R$ 3.559.975,16.
Números sorteados
1º sorteio: 10 – 24 – 26 – 31 – 32 – 48
2º sorteio: 09 – 23 – 32 – 33 – 39 – 48
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado era de R$ 3,7 milhões.
A Dupla Sena acumulou?
Não. Houve aposta(s) vencedora(s) da sena no primeiro sorteio, dividindo o prêmio de R$ 3.559.975,16.
Ganhadores por faixa (1º sorteio)
|Faixa
|Situação
|6 números (Sena)
|Houve ganhador(es) — R$ 3.559.975,16 dividido
|5 números (Quina)
|A confirmar
|4 números (Quadra)
|A confirmar
|3 números (Terno)
|A confirmar
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados da Dupla Sena
|Concurso
|Data
|1º sorteio
|2º sorteio
|Situação
|3007
|11/09
|10-24-26-31-32-48
|09-23-32-33-39-48
|Teve ganhador (1º sorteio)
|3006
|09/09
|06-10-18-23-28-33
|02-04-07-19-25-49
|Acumulou
|3005
|04/09
|09-18-21-24-25-33
|05-07-09-36-40-46
|Acumulou
|3004
|02/09
|09-10-16-18-28-46
|01-03-08-10-16-45
|Acumulou
|3003
|31/08
|09-11-19-34-36-44
|03-19-22-38-39-45
|Acumulou
|3002
|28/08
|06-19-22-27-41-46
|07-11-12-13-25-28
|—
|3001
|26/08
|05-08-10-22-43-48
|22-27-30-31-42-45
|—
|3000
|25/08
|13-14-17-39-42-46
|02-06-10-15-32-40
|Acumulou
|2999
|21/08
|01-10-12-37-39-44
|10-15-18-19-46-49
|—
|2998
|19/08
|05-11-24-30-31-36
|06-08-20-21-45-46
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Dupla Sena.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Dupla Sena 3008 — o próximo concurso acontece na segunda-feira (14/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Dupla Sena 3007?
1º sorteio: 10-24-26-31-32-48. 2º sorteio: 09-23-32-33-39-48.
Houve algum ganhador da sena?
Sim, no primeiro sorteio — o prêmio de R$ 3.559.975,16 foi dividido entre as apostas vencedoras.
Quando é o próximo sorteio da Dupla Sena?
Na segunda-feira (14/09), às 21h, pelo concurso 3008.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.