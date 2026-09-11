O resultado do Super Sete 897 saiu nesta sexta-feira (11/09). O Super Sete acumulou? Sim — nenhuma aposta acertou as sete colunas, e o prêmio sobe para R$ 8 milhões no próximo concurso (segunda-feira, 14/09).
Números sorteados
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|1
|1
|4
|6
|8
|7
|6
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado era de R$ 7,7 milhões.
O Super Sete acumulou?
Sim. Nenhuma aposta acertou as sete colunas. O prêmio acumulou para R$ 8 milhões, estimado para o próximo concurso.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Situação
|7 colunas
|Ninguém acertou — acumulou
|6 colunas
|Houve ganhadores
|5 colunas
|Houve ganhadores
|4 colunas
|Houve ganhadores
|3 colunas
|Houve ganhadores
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados do Super Sete
|Concurso
|Data
|Colunas sorteadas
|Situação
|897
|11/09
|A confirmar
|Acumulou
|896
|09/09
|3-8-5-2-8-4-5
|Acumulou
|895
|04/09
|—
|Acumulou
|894
|02/09
|—
|Acumulou
|893
|31/08
|7-3-8-5-0-4-7
|Acumulou
|892
|28/08
|1-8-6-5-7-2-0
|Acumulou
|891
|26/08
|1-9-2-5-1-4-1
|Acumulou
|890
|24/08
|5-3-8-3-5-0-1
|Acumulou
|889
|21/08
|7-5-2-4-6-8-3
|—
|888
|19/08
|1-7-5-9-8-9-9
|Acumulou
Confira o histórico completo na página oficial do Super Sete.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para o Super Sete 898 — o próximo concurso acontece na segunda-feira (14/09), com prêmio estimado em R$ 8 milhões.
Perguntas frequentes
Houve algum ganhador no Super Sete 897?
Não. O prêmio acumulou para R$ 8 milhões.
Quando é o próximo sorteio do Super Sete?
Na segunda-feira (14/09), às 21h, pelo concurso 898.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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