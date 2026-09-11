O resultado da Quina 7115 saiu nesta sexta-feira (11/09). As dezenas sorteadas foram: 12 – 43 – 61 – 67 – 74. A Quina acumulou? Sim — ninguém acertou as cinco dezenas, e o prêmio sobe para R$ 31 milhões no próximo concurso (domingo, 13/09).
Números sorteados
12 – 43 – 61 – 67 – 74
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado era de R$ 30 milhões.
A Quina acumulou?
Sim. Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. O prêmio acumulou para R$ 31 milhões, valor estimado para o próximo concurso.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Situação
|5 números (Quina)
|Ninguém acertou — acumulou
|4 números (Quadra)
|Houve ganhadores
|3 números (Terno)
|Houve ganhadores
|2 números (Duque)
|Houve ganhadores
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados da Quina
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|7115
|11/09
|12-43-61-67-74
|Acumulou
|7114
|10/09
|05-21-43-51-54
|Acumulou
|7113
|09/09
|01-32-57-78-80
|Acumulou
|7112
|08/09
|24-27-54-61-66
|Acumulou
|7111
|06/09
|13-15-44-47-79
|Acumulou
|7110
|04/09
|09-14-54-57-80
|Acumulou
|7109
|03/09
|27-30-61-66-70
|Acumulou
|7108
|02/09
|04-28-29-30-67
|Acumulou
|7107
|01/09
|33-36-49-61-71
|Acumulou
|7106
|31/08
|18-23-34-49-69
|Acumulou
Confira o histórico completo na página oficial da Quina.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Quina 7116 — o próximo concurso acontece no domingo (13/09), com prêmio estimado em R$ 31 milhões.
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Quina 7115?
12 – 43 – 61 – 67 – 74.
Houve algum ganhador com as 5 dezenas?
Não. O prêmio acumulou para R$ 31 milhões.
Quando é o próximo sorteio da Quina?
No domingo (13/09), às 11h, pelo concurso 7116.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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