O resultado da Quina 7115 saiu nesta sexta-feira (11/09). As dezenas sorteadas foram: 12 – 43 – 61 – 67 – 74. A Quina acumulou? Sim — ninguém acertou as cinco dezenas, e o prêmio sobe para R$ 31 milhões no próximo concurso (domingo, 13/09).

Números sorteados

12 – 43 – 61 – 67 – 74

Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7115 hoje



Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado era de R$ 30 milhões.

A Quina acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. O prêmio acumulou para R$ 31 milhões, valor estimado para o próximo concurso.

Ganhadores por faixa

Faixa Situação 5 números (Quina) Ninguém acertou — acumulou 4 números (Quadra) Houve ganhadores 3 números (Terno) Houve ganhadores 2 números (Duque) Houve ganhadores

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 7115 11/09 12-43-61-67-74 Acumulou 7114 10/09 05-21-43-51-54 Acumulou 7113 09/09 01-32-57-78-80 Acumulou 7112 08/09 24-27-54-61-66 Acumulou 7111 06/09 13-15-44-47-79 Acumulou 7110 04/09 09-14-54-57-80 Acumulou 7109 03/09 27-30-61-66-70 Acumulou 7108 02/09 04-28-29-30-67 Acumulou 7107 01/09 33-36-49-61-71 Acumulou 7106 31/08 18-23-34-49-69 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da Quina.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Quina 7116 — o próximo concurso acontece no domingo (13/09), com prêmio estimado em R$ 31 milhões.

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Quina 7115?

12 – 43 – 61 – 67 – 74.

Houve algum ganhador com as 5 dezenas?

Não. O prêmio acumulou para R$ 31 milhões.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

No domingo (13/09), às 11h, pelo concurso 7116.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

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