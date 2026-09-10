O Dia de Sorte 1294 sorteia hoje (quinta-feira, 10/09) um prêmio estimado em R$ 520 mil. O concurso acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.
O que está em jogo hoje no Dia de Sorte
O concurso 1293 de ontem não teve ganhador das sete dezenas — a sequência sorteada foi 06-11-12-14-22-26-28, com Novembro como Mês da Sorte. Com o acúmulo, o prêmio chega a R$ 520 mil nesta quinta.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|1294
|Data
|Quinta-feira, 10/09/2026
|Horário
|20h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 520 mil
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 3,00 (7 dezenas)
|Encerramento das apostas
|19h
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece hoje às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.
Assista ao vivo e reveja o último sorteio
Assim como no concurso de hoje, o sorteio 1293, realizado ontem (quarta-feira), foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa — reveja como funciona a extração:
Para acompanhar o sorteio de hoje ao vivo, acesse o canal oficial da Caixa no YouTube a partir das 20h.
Como apostar no Dia de Sorte
O apostador escolhe de 7 a 15 números entre 31 disponíveis, além de um Mês da Sorte entre os 12 meses do ano.
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (7 acertos)
|7
|R$ 3,00
|1 em 2.629.575
|8
|R$ 24,00
|1 em 328.697
Faixas de premiação
|Acertos
|Prêmio
|7 números
|Variável — valor principal
|6 números
|Variável
|5 números
|Variável
|4 números
|Variável
|Mês da Sorte
|Variável (independente)
Últimos 10 resultados do Dia de Sorte
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1293
|09/09
|06-11-12-14-22-26-28
|Novembro
|1292
|08/09
|01-06-09-11-12-22-26
|Maio
|1291
|06/09
|—
|—
|1290
|04/09
|—
|—
|1289
|03/09
|01-03-06-08-20-26-30
|Fevereiro
|1288
|02/09
|02-04-06-07-09-16-24
|Julho
|1287
|01/09
|03-06-16-18-26-27-29
|Novembro
|1286
|31/08
|02-04-08-10-12-17-23
|Novembro
|1285
|30/08
|04-05-06-10-12-15-17
|Abril
|1284
|28/08
|04-05-08-14-22-25-30
|Abril
Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Confira também o resultado de ontem
Veja como foi o sorteio do Dia de Sorte 1293 e como o prêmio chegou aos R$ 520 mil atuais.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1294?
O prêmio estimado é de R$ 520 mil.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde posso apostar no Dia de Sorte?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 19h do dia do sorteio.
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de 4 acertos, ou acertando só o Mês da Sorte.
O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O resultado do concurso 1294 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.