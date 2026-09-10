O Dia de Sorte 1294 sorteia hoje (quinta-feira, 10/09) um prêmio estimado em R$ 520 mil. O concurso acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo hoje no Dia de Sorte

O concurso 1293 de ontem não teve ganhador das sete dezenas — a sequência sorteada foi 06-11-12-14-22-26-28, com Novembro como Mês da Sorte. Com o acúmulo, o prêmio chega a R$ 520 mil nesta quinta.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 1294 Data Quinta-feira, 10/09/2026 Horário 20h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 520 mil Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (7 dezenas) Encerramento das apostas 19h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.

Assista ao vivo e reveja o último sorteio

Assim como no concurso de hoje, o sorteio 1293, realizado ontem (quarta-feira), foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa — reveja como funciona a extração:

Para acompanhar o sorteio de hoje ao vivo, acesse o canal oficial da Caixa no YouTube a partir das 20h.

Como apostar no Dia de Sorte

O apostador escolhe de 7 a 15 números entre 31 disponíveis, além de um Mês da Sorte entre os 12 meses do ano.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (7 acertos) 7 R$ 3,00 1 em 2.629.575 8 R$ 24,00 1 em 328.697

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 7 números Variável — valor principal 6 números Variável 5 números Variável 4 números Variável Mês da Sorte Variável (independente)

Últimos 10 resultados do Dia de Sorte

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1293 09/09 06-11-12-14-22-26-28 Novembro 1292 08/09 01-06-09-11-12-22-26 Maio 1291 06/09 — — 1290 04/09 — — 1289 03/09 01-03-06-08-20-26-30 Fevereiro 1288 02/09 02-04-06-07-09-16-24 Julho 1287 01/09 03-06-16-18-26-27-29 Novembro 1286 31/08 02-04-08-10-12-17-23 Novembro 1285 30/08 04-05-06-10-12-15-17 Abril 1284 28/08 04-05-08-14-22-25-30 Abril

Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de ontem

Veja como foi o sorteio do Dia de Sorte 1293 e como o prêmio chegou aos R$ 520 mil atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1294?

O prêmio estimado é de R$ 520 mil.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar no Dia de Sorte?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 19h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 4 acertos, ou acertando só o Mês da Sorte.

O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 1294 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.