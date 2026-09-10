A Mega-Sena 3056 sorteia hoje (quinta-feira, 10/09) um prêmio estimado em R$ 76 milhões. O concurso acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo hoje na Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3055 de terça-feira — a sequência sorteada foi 01-11-36-43-48-49, e a melhor faixa premiada foi a quina, com 54 apostas levando R$ 34.793,09 cada. Com o acúmulo, o prêmio chega a R$ 76 milhões nesta quinta.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 3056 Data Quinta-feira, 10/09/2026 Horário 20h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 76 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 5,00 (6 dezenas) Encerramento das apostas 19h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e Facebook das Loterias Caixa.

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.

Assista ao vivo e reveja o último sorteio

Assim como no concurso de hoje, o sorteio 3055, realizado terça-feira, foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa — reveja como funciona a extração:

Para acompanhar o sorteio de hoje ao vivo, acesse o canal oficial da Caixa no YouTube a partir das 20h.

Como apostar na Mega-Sena

O apostador escolhe de 6 a 20 números, dentre os 60 disponíveis no volante.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (6 acertos) 6 R$ 5,00 1 em 50.063.860 7 R$ 35,00 1 em 7.151.980 8 R$ 140,00 1 em 1.787.995

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 6 números (Sena) Variável — valor principal 5 números (Quina) Variável 4 números (Quadra) Variável

Por que este concurso está atrativo?

R$ 76 milhões é um valor bastante expressivo mesmo para os padrões da Mega-Sena — resultado de vários concursos seguidos sem ganhador da faixa principal.

Últimos 10 resultados da Mega-Sena

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3055 08/09 01-11-36-43-48-49 Acumulou 3054 06/09 08-17-24-43-47-58 Acumulou 3053 03/09 01-13-25-35-39-51 Acumulou 3052 01/09 16-30-40-47-48-60 Acumulou 3051 30/08 11-15-20-21-38-48 — 3050 27/08 11-14-30-38-49-55 — 3049 25/08 06-13-36-43-53-55 — 3048 23/08 02-06-27-39-44-50 — 3047 20/08 04-18-22-26-31-58 — 3046 18/08 16-23-24-33-36-52 —

Confira o histórico completo na página oficial da Mega-Sena.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de terça

Veja como foi o sorteio da Mega-Sena 3055 e como o prêmio chegou aos R$ 76 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3056?

O prêmio estimado é de R$ 76 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Mega-Sena?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 19h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 4 acertos (quadra).

O que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 3056 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.