A Timemania 2440 sorteia hoje (quinta-feira, 10/09) um prêmio estimado em R$ 13 milhões. O concurso acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo hoje na Timemania

O concurso 2439 de terça-feira não teve ganhador das sete dezenas — a sequência sorteada foi 01-18-38-50-53-54-57, com Altos (PI) como Time do Coração. Com o acúmulo, o prêmio sobe para R$ 13 milhões nesta quinta.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 2440 Data Quinta-feira, 10/09/2026 Horário 20h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 13 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,50 (10 dezenas) Encerramento das apostas 19h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.

Assista ao vivo e reveja o último sorteio

Assim como no concurso de hoje, o sorteio 2439, realizado terça-feira, foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa — reveja como funciona a extração:

Para acompanhar o sorteio de hoje ao vivo, acesse o canal oficial da Caixa no YouTube a partir das 20h.

Como apostar na Timemania

O apostador escolhe 10 números entre 80 disponíveis e um Time do Coração entre os times cadastrados.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (7 acertos) 10 (mínimo) R$ 3,50 1 em 26.472.637

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 7 números Variável — valor principal 6 números Variável 5 números Variável 4 números R$ 10,50 (fixo) 3 números R$ 3,50 (fixo) Time do Coração R$ 8,50 (fixo)

Últimos 10 resultados da Timemania

Concurso Data Dezenas sorteadas Time do Coração 2439 08/09 01-18-38-50-53-54-57 Altos/PI 2438 06/09 07-27-31-36-66-73-80 — 2437 03/09 10-21-26-30-33-51-66 ABC/RN 2436 01/09 19-22-27-28-49-67-73 — 2435 29/08 07-15-26-42-53-78-80 Cruzeiro/MG 2434 27/08 07-09-38-42-50-52-79 Athletico/PR 2433 25/08 06-12-25-28-29-49-80 Bahia/BA 2432 23/08 13-43-45-60-64-72-78 Vitória/BA 2431 20/08 18-22-55-58-63-65-72 Confiança/SE 2430 18/08 21-34-35-38-48-50-64 Barra/SC

Confira o histórico completo na página oficial da Timemania.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de terça

Veja como foi o sorteio da Timemania 2439 e como o prêmio chegou aos R$ 13 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Timemania 2440?

O prêmio estimado é de R$ 13 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Timemania?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 19h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 3 acertos, ou acertando só o Time do Coração.

O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 2440 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.