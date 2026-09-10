A Timemania 2440 sorteia hoje (quinta-feira, 10/09) um prêmio estimado em R$ 13 milhões. O concurso acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.
O que está em jogo hoje na Timemania
O concurso 2439 de terça-feira não teve ganhador das sete dezenas — a sequência sorteada foi 01-18-38-50-53-54-57, com Altos (PI) como Time do Coração. Com o acúmulo, o prêmio sobe para R$ 13 milhões nesta quinta.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|2440
|Data
|Quinta-feira, 10/09/2026
|Horário
|20h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 13 milhões
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 3,50 (10 dezenas)
|Encerramento das apostas
|19h
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece hoje às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.
Assista ao vivo e reveja o último sorteio
Assim como no concurso de hoje, o sorteio 2439, realizado terça-feira, foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa — reveja como funciona a extração:
Para acompanhar o sorteio de hoje ao vivo, acesse o canal oficial da Caixa no YouTube a partir das 20h.
Como apostar na Timemania
O apostador escolhe 10 números entre 80 disponíveis e um Time do Coração entre os times cadastrados.
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (7 acertos)
|10 (mínimo)
|R$ 3,50
|1 em 26.472.637
Faixas de premiação
|Acertos
|Prêmio
|7 números
|Variável — valor principal
|6 números
|Variável
|5 números
|Variável
|4 números
|R$ 10,50 (fixo)
|3 números
|R$ 3,50 (fixo)
|Time do Coração
|R$ 8,50 (fixo)
Últimos 10 resultados da Timemania
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Time do Coração
|2439
|08/09
|01-18-38-50-53-54-57
|Altos/PI
|2438
|06/09
|07-27-31-36-66-73-80
|—
|2437
|03/09
|10-21-26-30-33-51-66
|ABC/RN
|2436
|01/09
|19-22-27-28-49-67-73
|—
|2435
|29/08
|07-15-26-42-53-78-80
|Cruzeiro/MG
|2434
|27/08
|07-09-38-42-50-52-79
|Athletico/PR
|2433
|25/08
|06-12-25-28-29-49-80
|Bahia/BA
|2432
|23/08
|13-43-45-60-64-72-78
|Vitória/BA
|2431
|20/08
|18-22-55-58-63-65-72
|Confiança/SE
|2430
|18/08
|21-34-35-38-48-50-64
|Barra/SC
Confira o histórico completo na página oficial da Timemania.
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Confira também o resultado de terça
Veja como foi o sorteio da Timemania 2439 e como o prêmio chegou aos R$ 13 milhões atuais.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Timemania 2440?
O prêmio estimado é de R$ 13 milhões.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde posso apostar na Timemania?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 19h do dia do sorteio.
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de 3 acertos, ou acertando só o Time do Coração.
O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O resultado do concurso 2440 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.