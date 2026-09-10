A Quina 7114 sorteia hoje (quinta-feira, 10/09) um prêmio estimado em R$ 21,5 milhões. O concurso acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo hoje na Quina

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7113 de ontem — a sequência sorteada foi 01-32-57-78-80, e a melhor faixa premiada foi a quadra, com 82 apostas levando R$ 8.259,71 cada. Com o acúmulo, o prêmio chega a R$ 21,5 milhões nesta quinta.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 7114 Data Quinta-feira, 10/09/2026 Horário 20h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 21,5 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (5 dezenas) Encerramento das apostas 19h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.

Assista ao vivo e reveja o último sorteio

Assim como no concurso de hoje, o sorteio 7113, realizado ontem (quarta-feira), foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa — reveja como funciona a extração:

Para acompanhar o sorteio de hoje ao vivo, acesse o canal oficial da Caixa no YouTube a partir das 20h.

Como apostar na Quina

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (5 acertos) 5 R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 R$ 63,00 1 em 1.144.762

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 5 números (Quina) Variável — valor principal 4 números (Quadra) Variável 3 números (Terno) Variável 2 números (Duque) Variável

Por que este concurso está atrativo?

O prêmio vem crescendo rápido: era R$ 16,7 milhões no domingo e já chega a R$ 21,5 milhões nesta quinta — um ciclo de acúmulo que já dura vários concursos seguidos.

Últimos 10 resultados da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 7113 09/09 01-32-57-78-80 Acumulou 7112 08/09 24-27-54-61-66 Acumulou 7111 06/09 13-15-44-47-79 Acumulou 7110 04/09 09-14-54-57-80 Acumulou 7109 03/09 27-30-61-66-70 Acumulou 7108 02/09 04-28-29-30-67 Acumulou 7107 01/09 33-36-49-61-71 Acumulou 7106 31/08 18-23-34-49-69 Acumulou 7105 30/08 02-33-41-48-78 Acumulou 7104 28/08 07-51-61-66-75 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da Quina.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de ontem

Veja como foi o sorteio da Quina 7113 e como o prêmio chegou aos R$ 21,5 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Quina 7114?

O prêmio estimado é de R$ 21,5 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Quina?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 19h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 2 acertos (duque).

O que acontece se ninguém acertar as 5 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 7114 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.