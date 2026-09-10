A Quina 7114 sorteia hoje (quinta-feira, 10/09) um prêmio estimado em R$ 21,5 milhões. O concurso acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.
O que está em jogo hoje na Quina
Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7113 de ontem — a sequência sorteada foi 01-32-57-78-80, e a melhor faixa premiada foi a quadra, com 82 apostas levando R$ 8.259,71 cada. Com o acúmulo, o prêmio chega a R$ 21,5 milhões nesta quinta.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|7114
|Data
|Quinta-feira, 10/09/2026
|Horário
|20h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 21,5 milhões
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 3,00 (5 dezenas)
|Encerramento das apostas
|19h
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece hoje às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.
Assista ao vivo e reveja o último sorteio
Assim como no concurso de hoje, o sorteio 7113, realizado ontem (quarta-feira), foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa — reveja como funciona a extração:
Para acompanhar o sorteio de hoje ao vivo, acesse o canal oficial da Caixa no YouTube a partir das 20h.
Como apostar na Quina
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (5 acertos)
|5
|R$ 3,00
|1 em 24.040.016
|6
|R$ 18,00
|1 em 4.006.669
|7
|R$ 63,00
|1 em 1.144.762
Faixas de premiação
|Acertos
|Prêmio
|5 números (Quina)
|Variável — valor principal
|4 números (Quadra)
|Variável
|3 números (Terno)
|Variável
|2 números (Duque)
|Variável
Por que este concurso está atrativo?
O prêmio vem crescendo rápido: era R$ 16,7 milhões no domingo e já chega a R$ 21,5 milhões nesta quinta — um ciclo de acúmulo que já dura vários concursos seguidos.
Últimos 10 resultados da Quina
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|7113
|09/09
|01-32-57-78-80
|Acumulou
|7112
|08/09
|24-27-54-61-66
|Acumulou
|7111
|06/09
|13-15-44-47-79
|Acumulou
|7110
|04/09
|09-14-54-57-80
|Acumulou
|7109
|03/09
|27-30-61-66-70
|Acumulou
|7108
|02/09
|04-28-29-30-67
|Acumulou
|7107
|01/09
|33-36-49-61-71
|Acumulou
|7106
|31/08
|18-23-34-49-69
|Acumulou
|7105
|30/08
|02-33-41-48-78
|Acumulou
|7104
|28/08
|07-51-61-66-75
|Acumulou
Confira o histórico completo na página oficial da Quina.
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Confira também o resultado de ontem
Veja como foi o sorteio da Quina 7113 e como o prêmio chegou aos R$ 21,5 milhões atuais.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Quina 7114?
O prêmio estimado é de R$ 21,5 milhões.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde posso apostar na Quina?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 19h do dia do sorteio.
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de 2 acertos (duque).
O que acontece se ninguém acertar as 5 dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O resultado do concurso 7114 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.