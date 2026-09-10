Você já viu aquela mancha escura e afundada na ponta do tomate e pensou que era falta de cálcio no solo? Esse é o erro mais comum. A podridão apical do tomate não é causada pela ausência de cálcio no solo, mas sim pela incapacidade da planta de transportar o nutriente até os frutos. E o principal vilão dessa história é a oscilação na umidade do solo, não a falta do mineral.
O que é a podridão apical e como ela se manifesta no tomate?
A podridão apical, também conhecida como fundo preto ou podridão estilar, é uma desordem fisiológica que afeta principalmente tomates, pimentões e berinjelas. Ela aparece como uma mancha circular, que varia do marrom-esverdeado ao preto, na extremidade oposta ao cabinho. Essa área afundada e com aspecto de couro pode crescer e comprometer metade do fruto.
O problema começa quando o fruto ainda está verde, geralmente cerca de duas semanas após a polinização. O tecido da região distal do fruto colapsa, e a lesão escura se forma. Embora a podridão apical seja mais comum nos primeiros frutos formados, ela pode ocorrer em qualquer estágio do desenvolvimento.
Quais são os três principais fatores que desencadeiam a podridão apical?
Apesar de a podridão apical estar associada à deficiência de cálcio no fruto, a causa raramente é a falta do nutriente no solo. O problema está na disponibilidade e no transporte do cálcio até os frutos.
Os três pilares que explicam a ocorrência da podridão apical são:
Como a irrigação regular pode prevenir a podridão apical?
Manter a umidade do solo constante é a medida mais eficaz para prevenir a podridão apical. O solo nunca deve secar completamente, nem ficar encharcado. Durante períodos quentes, pode ser necessário regar duas vezes ao dia.
As práticas recomendadas para uma irrigação adequada são:
- Mantenha o solo uniformemente úmido durante toda a estação de crescimento.
- Evite ciclos de estresse hídrico: não deixe o solo secar completamente e depois encharcar.
- Use cobertura morta (mulch) para conservar a umidade ao redor das raízes.
- Em vasos ou sacos de cultivo, o risco de irregularidade na água é maior, exigindo atenção redobrada.
- Forneça de 2,5 a 5 cm de água por semana para um crescimento ideal.
O que diz o vídeo sobre o tratamento da podridão apical?
Quem quer entender na prática como tratar a podridão apical vai curtir esse vídeo do canal especializado, onde são explicadas as causas reais do problema e como ajustar a irrigação para proteger os frutos:
Comparação entre as causas reais e os mitos sobre a podridão apical
Muitos jardineiros ainda acreditam que a podridão apical é causada pela falta de cálcio no solo e partem para a calagem ou adubação excessiva. A tabela abaixo esclarece o que realmente importa.
|Fator
|Mito comum
|O que a ciência diz
|Cálcio no solo Disponibilidade do nutriente
|“Falta cálcio no solo”
|Raramente é o caso. Quase sempre há cálcio suficiente no solo
|Umidade do solo Regularidade da irrigação
|“Basta regar quando a planta murchar”
|O segredo é manter o solo sempre úmido, sem extremos
|Adubação Nitrogênio e outros nutrientes
|“Mais adubo resolve tudo”
|Excesso de amônio e potássio compete com o cálcio
O que fazer quando os primeiros frutos já apresentam podridão apical?
Uma vez que o fruto apresenta a lesão escura, não há reversão. O tecido já está danificado e o tomate não se recuperará. No entanto, é possível proteger os frutos seguintes ajustando as práticas de cultivo.
Remova os frutos afetados para que a planta direcione sua energia para os frutos saudáveis. Em seguida, ajuste a irrigação para manter a umidade constante e evite adubações nitrogenadas em excesso, que estimulam o crescimento vegetativo em detrimento dos frutos. Aplicações foliares de cálcio têm eficácia limitada, pois o cálcio não é facilmente absorvido pelas folhas e a translocação para os frutos é baixa.
A chave para prevenir a podridão apical está na água, não no cálcio
Antes de sair comprando adubo calcário ou suplementos de cálcio, olhe para a forma como você está regando seus tomateiros. A podridão apical é, na grande maioria dos casos, um problema de transporte de água, não de falta de nutriente no solo.
A irrigação regular e uniforme é a ferramenta mais poderosa que você tem para proteger seus tomates. Mantenha o solo sempre úmido, mas nunca encharcado, e seus frutos vão crescer saudáveis, sem aquela temida mancha escura na ponta.