Você já viu aquela mancha escura e afundada na ponta do tomate e pensou que era falta de cálcio no solo? Esse é o erro mais comum. A podridão apical do tomate não é causada pela ausência de cálcio no solo, mas sim pela incapacidade da planta de transportar o nutriente até os frutos. E o principal vilão dessa história é a oscilação na umidade do solo, não a falta do mineral.

O que é a podridão apical e como ela se manifesta no tomate?

A podridão apical, também conhecida como fundo preto ou podridão estilar, é uma desordem fisiológica que afeta principalmente tomates, pimentões e berinjelas. Ela aparece como uma mancha circular, que varia do marrom-esverdeado ao preto, na extremidade oposta ao cabinho. Essa área afundada e com aspecto de couro pode crescer e comprometer metade do fruto.

O problema começa quando o fruto ainda está verde, geralmente cerca de duas semanas após a polinização. O tecido da região distal do fruto colapsa, e a lesão escura se forma. Embora a podridão apical seja mais comum nos primeiros frutos formados, ela pode ocorrer em qualquer estágio do desenvolvimento.

O segredo que os especialistas revelam sobre a podridão apical do tomate e o impacto surpreendente na colheita

Quais são os três principais fatores que desencadeiam a podridão apical?

Apesar de a podridão apical estar associada à deficiência de cálcio no fruto, a causa raramente é a falta do nutriente no solo. O problema está na disponibilidade e no transporte do cálcio até os frutos.

Os três pilares que explicam a ocorrência da podridão apical são:

Como a irrigação regular pode prevenir a podridão apical?

Manter a umidade do solo constante é a medida mais eficaz para prevenir a podridão apical. O solo nunca deve secar completamente, nem ficar encharcado. Durante períodos quentes, pode ser necessário regar duas vezes ao dia.

As práticas recomendadas para uma irrigação adequada são:

Mantenha o solo uniformemente úmido durante toda a estação de crescimento.

Evite ciclos de estresse hídrico: não deixe o solo secar completamente e depois encharcar.

Use cobertura morta (mulch) para conservar a umidade ao redor das raízes.

Em vasos ou sacos de cultivo, o risco de irregularidade na água é maior, exigindo atenção redobrada.

Forneça de 2,5 a 5 cm de água por semana para um crescimento ideal.

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O que diz o vídeo sobre o tratamento da podridão apical?

Quem quer entender na prática como tratar a podridão apical vai curtir esse vídeo do canal especializado, onde são explicadas as causas reais do problema e como ajustar a irrigação para proteger os frutos:

Comparação entre as causas reais e os mitos sobre a podridão apical

Muitos jardineiros ainda acreditam que a podridão apical é causada pela falta de cálcio no solo e partem para a calagem ou adubação excessiva. A tabela abaixo esclarece o que realmente importa.

Fator Mito comum O que a ciência diz Cálcio no solo Disponibilidade do nutriente “Falta cálcio no solo” Raramente é o caso. Quase sempre há cálcio suficiente no solo Umidade do solo Regularidade da irrigação “Basta regar quando a planta murchar” O segredo é manter o solo sempre úmido, sem extremos Adubação Nitrogênio e outros nutrientes “Mais adubo resolve tudo” Excesso de amônio e potássio compete com o cálcio

O que fazer quando os primeiros frutos já apresentam podridão apical?

Uma vez que o fruto apresenta a lesão escura, não há reversão. O tecido já está danificado e o tomate não se recuperará. No entanto, é possível proteger os frutos seguintes ajustando as práticas de cultivo.

Remova os frutos afetados para que a planta direcione sua energia para os frutos saudáveis. Em seguida, ajuste a irrigação para manter a umidade constante e evite adubações nitrogenadas em excesso, que estimulam o crescimento vegetativo em detrimento dos frutos. Aplicações foliares de cálcio têm eficácia limitada, pois o cálcio não é facilmente absorvido pelas folhas e a translocação para os frutos é baixa.

A chave para prevenir a podridão apical está na água, não no cálcio

Antes de sair comprando adubo calcário ou suplementos de cálcio, olhe para a forma como você está regando seus tomateiros. A podridão apical é, na grande maioria dos casos, um problema de transporte de água, não de falta de nutriente no solo.

A irrigação regular e uniforme é a ferramenta mais poderosa que você tem para proteger seus tomates. Mantenha o solo sempre úmido, mas nunca encharcado, e seus frutos vão crescer saudáveis, sem aquela temida mancha escura na ponta.