O Super Sete 896 sorteia hoje (quarta-feira, 09/09) um prêmio estimado em R$ 7,5 milhões. O concurso acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo hoje no Super Sete

O concurso 895 de sexta-feira não teve acertador das sete colunas — duas apostas chegaram a seis acertos e receberam R$ 28.008,29 cada. Com o acúmulo, o prêmio chega a R$ 7,5 milhões nesta quarta.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 896 Data Quarta-feira, 09/09/2026 Horário 21h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 7,5 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (1 número por coluna) Encerramento das apostas 20h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar no Super Sete

Números marcados Valor da aposta Probabilidade (7 acertos) 1 por coluna (mínimo) R$ 3,00 1 em 10.000.000 2 em 1 coluna R$ 6,00 1 em 5.000.000

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 7 colunas Variável — valor principal 6 colunas Variável 5 colunas Variável 4 colunas Variável 3 colunas Variável

Últimos 10 resultados do Super Sete

Concurso Data Colunas sorteadas Situação 895 04/09 ▶ [confirmar] Acumulou 894 02/09 ▶ [confirmar] Acumulou 893 31/08 7-3-8-5-0-4-7 Acumulou 892 28/08 1-8-6-5-7-2-0 Acumulou 891 26/08 1-9-2-5-1-4-1 Acumulou 890 24/08 5-3-8-3-5-0-1 Acumulou 889 21/08 7-5-2-4-6-8-3 — 888 19/08 1-7-5-9-8-9-9 Acumulou 887 17/08 1-7-5-9-8-9-9 Acumulou 886 14/08 1-5-2-2-7-6-9 —

Confira o histórico completo na página oficial do Super Sete.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de sexta

Veja como foi o sorteio do Super Sete 895 e como o prêmio chegou aos R$ 7,5 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio do Super Sete 896?

O prêmio estimado é de R$ 7,5 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar no Super Sete?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 3 colunas certas.

O que acontece se ninguém acertar as 7 colunas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 896 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.