A +Milionária 388 sorteia hoje (quarta-feira, 09/09) um prêmio estimado em R$ 92 milhões — o maior valor entre todas as loterias da Caixa nesta rodada. O concurso acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo hoje na +Milionária

Ninguém acertou os seis números e os dois trevos do concurso 387 de domingo — a sequência sorteada foi 14-26-27-28-43-46, com os trevos 2 e 6. Com o acúmulo, o prêmio chega a R$ 92 milhões nesta quarta.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 388 Data Quarta-feira, 09/09/2026 Horário 21h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 92 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 6,00 (6 números + 2 trevos) Encerramento das apostas 20h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar na +Milionária

O volante tem duas matrizes: a de números, com 6 escolhas entre 1 e 50, e a de trevos, com 2 escolhas entre 1 e 6.

Combinação Valor da aposta Probabilidade (6 números + 2 trevos) 6 números + 2 trevos (mínimo) R$ 6,00 1 em 238.360.500 7 números + 2 trevos R$ 42,00 1 em 34.051.500

Faixas de premiação

A +Milionária tem dez faixas de premiação, combinando diferentes quantidades de acertos nos números e nos trevos. A faixa principal tem prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões (líquidos de IR) pela Reserva Garantidora de Prêmios.

Por que este concurso está atrativo?

Acumulada há quase um ano, a +Milionária segue como o maior prêmio em disputa nas loterias da Caixa nesta semana. A última rodada, no domingo, já teve grandes premiações em faixas menores — inclusive uma aposta de Porto Velho (RO) que levou R$ 397.972,77 por acertar cinco dezenas e os dois trevos.

Últimos 10 resultados da +Milionária

Concurso Data Números sorteados Trevos Situação 387 06/09 14-26-27-28-43-46 2-6 Acumulou 386 02/09 14-16-19-32-34-35 4-5 Acumulou 385 30/08 10-12-13-16-33-50 — Acumulou 384 26/08 01-14-19-29-31-46 1-6 Acumulou 383 23/08 03-04-16-18-39-45 1-3 Acumulou 382 19/08 10-17-23-30-44-48 4-6 Acumulou 381 16/08 23-32-33-38-45-46 3-5 Acumulou 380 12/08 03-37-38-41-42-43 4-6 Acumulou 379 09/08 04-07-14-28-38-47 2-6 Acumulou 378 05/08 07-08-09-15-46-49 2-5 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da +Milionária.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de domingo

Veja como foi o sorteio da +Milionária 387 e como o prêmio chegou aos R$ 92 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da +Milionária 388?

O prêmio estimado é de R$ 92 milhões, acumulado desde outubro do ano passado.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na +Milionária?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 2 números com os 2 trevos certos.

O que acontece se ninguém acertar os 6 números e os 2 trevos?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site, aplicativo oficial ou Internet Banking da Caixa, para correntistas.

O resultado do concurso 388 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.