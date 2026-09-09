Manu, de oito anos, sempre sonhou em ter um cachorrinho. Quando seus pais lhe entregaram um West Highland White Terrier de pelúcia, ela não imaginava que aquele era apenas o começo de uma surpresa muito maior. Minutos depois, a menina viu o adoção de West Highland White Terrier se tornar realidade diante de seus olhos e a emoção tomou conta de todos.

Quem é Manu, a menina que ganhou um cachorrinho de verdade?

Manu é uma menina de oito anos, filha de Tete Reis e Denis Junqueira. Sempre muito animada e cheia de energia, ela já estava em uma idade em que compreendia melhor as coisas ao seu redor e havia um desejo que não saía da sua cabeça: ganhar um cachorrinho.

Os pais sabiam desse sonho e, para realizá-lo, prepararam uma surpresa que ficaria guardada na memória da família para sempre. A ideia era simples, mas cheia de significado: presentear Manu com um filhote da raça West Highland White Terrier, conhecida por sua personalidade alegre e travessa.

Como foi a surpresa da pelúcia que “ganhou vida”?

Manu estava sentada à mesa quando a mãe se aproximou e lhe entregou uma sacola de presente. Curiosa, a menina abriu o pacote com seu jeitinho delicado e encontrou um cachorrinho de pelúcia branco. Mesmo sem imaginar o que ainda estava por vir, Manu abriu um enorme sorriso, beijou a pelúcia e começou a niná-la como se fosse um bebê.

Enquanto isso, a mãe já havia saído de cena. A pelúcia era apenas uma pista do verdadeiro presente. Tete foi até outro cômodo da casa buscar a filhotinha de verdade e, sem que Manu percebesse, voltou silenciosamente por trás dela, carregando a pequena nos braços. Quando Manu se virou e viu a filhotinha, ficou completamente surpresa. O olhar da menina mudou na mesma hora, como se tentasse entender se aquilo estava realmente acontecendo. Como Tete resumiu: “Ela nem sabia ainda, mas acabou de conhecer a melhor amiga dela.”

Os três momentos que marcaram a surpresa de Manu foram:

Como foi a repercussão do vídeo da surpresa?

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado por Tete em seu perfil no Instagram no dia 16 de agosto. Na legenda, ela apresentou a nova integrante da família: “Oi, gente, eu sou a Mila! Um Westie Terrier.” A publicação acumulou mais de 278 mil visualizações e centenas de comentários.

Internautas de todo o Brasil se encantaram com a reação de Manu. “Ah, que lindo! A alegria e a emoção dela ao ver…”, comentou uma pessoa. “A amizade mais sincera que alguém pode ter! Aproveita, Manu!”, escreveu outra. A comoção mostrou como histórias de amor entre crianças e animais conseguem tocar o coração das pessoas.

As principais características da raça West Highland White Terrier são:

Personalidade alegre e travessa: São cães cheios de energia e adoram explorar o ambiente.

São cães cheios de energia e adoram explorar o ambiente. Inteligência e independência: Aprendem rápido, mas também têm personalidade forte.

Aprendem rápido, mas também têm personalidade forte. Pelagem branca e dupla: Precisam de escovação regular para manter a aparência.

Precisam de escovação regular para manter a aparência. Boa com crianças: São companheiros leais e brincalhões, ideais para famílias.

São companheiros leais e brincalhões, ideais para famílias. Pequeno porte: Pesam entre 7 e 10 quilos, perfeitos para apartamentos.

West Terrier de pelúcia engana menina antes de ganhar vida em surpresa emocionante: “Parece um sonho” – Créditos: Instagram @tetereis_

Como é a rotina de um filhote de Westie?

A rotina de um filhote de Westie é cheia de descobertas e, claro, de travessuras. Explorar cada cantinho, subir onde não deve e descobrir o mundo com a boca parece fazer parte da programação da pequena. Nenhum objeto está totalmente seguro quando um Westie está por perto – eles são conhecidos por sua curiosidade e energia inesgotável.

Para os tutores de primeira viagem, a adaptação pode ser um desafio. Mas, como mostrou a família de Manu, as travessuras acabam virando histórias engraçadas para contar. A chave é ter paciência, oferecer estímulos adequados e, acima de tudo, muito amor. Especialistas recomendam exercícios diários e socialização precoce para que o Westie se torne um cão equilibrado e feliz.

Comparação entre a chegada de Mila e a de um filhote comum:

Aspecto Mila (Westie) Filhote comum Personalidade Temperamento Extremamente curiosa e travessa Variável, depende da raça Nível de energia Atividade diária Alto – adora explorar e brincar Moderado a alto Cuidados com a pelagem Manutenção Escovação regular e tosa periódica Depende do tipo de pelo Adaptação a crianças Convivência Excelente – são brincalhões e leais Variável, requer socialização

O que a história de Manu e Mila nos ensina sobre a chegada de um pet?

A história de Manu e Mila é um lembrete de que a chegada de um animal de estimação é um momento mágico, capaz de transformar completamente a rotina de uma família. A surpresa preparada pelos pais de Manu mostrou que o planejamento e o carinho podem tornar esse momento ainda mais especial. A reação da menina, que passou da surpresa à emoção em segundos, é a prova de que o amor entre uma criança e seu primeiro cachorro é algo que fica guardado para sempre.

Para quem está pensando em presentear um filho com um animal de estimação, a história de Manu e Mila também traz uma lição importante: a adoção responsável envolve preparo, pesquisa sobre a raça e disposição para encarar os desafios da rotina com um filhote. Como mostrou a família de Manu, as travessuras de Mila – que incluem desde bagunçar a decoração até burlar o sistema de segurança da casa – fazem parte do pacote. E, no fim das contas, são essas pequenas sapequices que tornam a convivência ainda mais divertida e inesquecível.