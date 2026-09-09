A Dupla Sena 3006 sorteia hoje (quarta-feira, 09/09) um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões no primeiro sorteio. O concurso acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo hoje na Dupla Sena

O concurso 3005 de sexta-feira não teve ganhador da sena em nenhum dos dois sorteios, e o prêmio do primeiro sorteio chega a R$ 3,5 milhões nesta quarta.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 3006 Data Quarta-feira, 09/09/2026 Horário 21h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado (1º sorteio) R$ 3,5 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (6 dezenas) Encerramento das apostas 20h

Quando e onde acontece o sorteio

Os dois sorteios acontecem hoje às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar na Dupla Sena

O apostador marca de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis, concorrendo automaticamente nos dois sorteios do concurso.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (6 acertos, por sorteio) 6 R$ 3,00 1 em 15.890.700 7 R$ 21,00 1 em 2.270.100 8 R$ 84,00 1 em 496.895

Faixas de premiação

Acertos (em cada sorteio) Prêmio 6 números (Sena) Variável — valor principal 5 números (Quina) Variável 4 números (Quadra) Variável 3 números (Terno) Variável

Últimos 10 resultados da Dupla Sena

Concurso Data 1º sorteio 2º sorteio Situação 3005 04/09 ▶ [confirmar] ▶ [confirmar] Acumulou 3004 02/09 09-10-16-18-28-46 01-03-08-10-16-45 Acumulou 3003 31/08 09-11-19-34-36-44 03-19-22-38-39-45 Acumulou 3002 28/08 06-19-22-27-41-46 07-11-12-13-25-28 — 3001 26/08 05-08-10-22-43-48 22-27-30-31-42-45 — 3000 25/08 13-14-17-39-42-46 02-06-10-15-32-40 Acumulou 2999 21/08 01-10-12-37-39-44 10-15-18-19-46-49 — 2998 19/08 05-11-24-30-31-36 06-08-20-21-45-46 — 2997 17/08 20-23-25-28-41-50 04-08-19-31-41-46 — 2996 14/08 06-12-14-15-27-30 09-17-18-24-25-41 —

Confira o histórico completo na página oficial da Dupla Sena.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de sexta

Veja como foi o sorteio da Dupla Sena 3005 e como o prêmio chegou aos R$ 3,5 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3006?

O prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões no primeiro sorteio.

Que horas sai o resultado hoje?

Os dois sorteios acontecem às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 3 acertos (terno), em qualquer um dos dois sorteios.

O que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?

O valor acumula para a faixa principal do próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 3006 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.