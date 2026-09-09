A Lotomania 2973 sorteia hoje (quarta-feira, 09/09) um prêmio estimado em R$ 5 milhões. O concurso acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo hoje na Lotomania

Ninguém acertou as 20 dezenas do concurso 2972 de sexta-feira — a sequência sorteada incluiu os números 06, 10, 16, 17, 21, 31, 33, 35, 38, 41, 45, 51, 52, 76, 77, 84, 89, 92, 94 e 97. Com o acúmulo, o prêmio chega a R$ 5 milhões nesta quarta.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 2973 Data Quarta-feira, 09/09/2026 Horário 21h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 5 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (50 dezenas) Encerramento das apostas 20h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar na Lotomania

O apostador marca 50 números dentre os 100 disponíveis no volante — aposta fixa, sem opção de reduzir ou ampliar a quantidade de dezenas escolhidas.

Modalidade Valor da aposta Probabilidade (20 acertos) Aposta única (50 dezenas) R$ 3,00 1 em 11.372.635

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 20 números Variável — valor principal 19 números Variável 18 números Variável 17 números Variável 16 números Variável 15 números Variável 0 números Variável

Últimos 10 resultados da Lotomania

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 2972 04/09 06-10-16-17-21-31-33-35-38-41-45-51-52-76-77-84-89-92-94-97 Acumulou 2971 02/09 01-02-03-06-07-18-19-20-22-25-46-49-51-63-65-68-69-86-88-92 Acumulou 2970 31/08 07-11-15-16-17-19-28-32-37-39-44-66-70-72-80-82-85-87-92-96 Acumulou 2969 28/08 00-13-15-21-25-38-40-47-55-56-57-58-62-68-70-75-84-86-90-99 Acumulou 2968 26/08 00-02-05-13-16-19-30-35-38-43-44-48-56-60-63-65-74-76-92-95 Acumulou 2967 25/08 04-07-10-18-27-29-38-41-44-56-57-67-75-81-85-90-91-94-96-98 1 ganhador 2966 21/08 14-17-20-23-26-31-34-36-38-46-53-59-60-63-71-73-77-84-95-97 Acumulou 2965 19/08 05-15-16-22-27-32-40-44-49-52-61-62-63-65-69-72-78-83-86-93 Acumulou 2964 17/08 07-13-14-16-25-29-33-40-41-44-56-60-61-64-67-68-73-77-83-85 Acumulou 2963 14/08 00-09-11-15-16-25-31-33-35-38-39-41-42-52-63-70-74-79-83-89 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da Lotomania.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de sexta

Veja como foi o sorteio da Lotomania 2972 e como o prêmio chegou aos R$ 5 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Lotomania 2973?

O prêmio estimado é de R$ 5 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Lotomania?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 15 acertos — ou zero acertos.

O que acontece se ninguém acertar as 20 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 2973 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.