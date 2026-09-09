O resultado do Super Sete 896 saiu nesta quarta-feira (09/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

3 – 8 – 5 – 2 – 8 – 4 – 5

Resultado do Super Sete — números sorteados no concurso 896 hoje

O Super Sete acumulou?

A confirmar.

Ganhadores por faixa

Faixa Ganhadores Prêmio 7 colunas A confirmar A confirmar 6 colunas A confirmar A confirmar 5 colunas A confirmar A confirmar 4 colunas A confirmar A confirmar 3 colunas A confirmar A confirmar

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados do Super Sete

Concurso Data Colunas sorteadas Situação 895 04/09 ▶ [confirmar] Acumulou 894 02/09 ▶ [confirmar] Acumulou 893 31/08 7-3-8-5-0-4-7 Acumulou 892 28/08 1-8-6-5-7-2-0 Acumulou 891 26/08 1-9-2-5-1-4-1 Acumulou 890 24/08 5-3-8-3-5-0-1 Acumulou 889 21/08 7-5-2-4-6-8-3 — 888 19/08 1-7-5-9-8-9-9 Acumulou 887 17/08 1-7-5-9-8-9-9 Acumulou 886 14/08 1-5-2-2-7-6-9 —

Confira o histórico completo na página oficial do Super Sete.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para o Super Sete 897 — o próximo concurso acontece já nesta sexta-feira (11/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados no Super Sete 896?

▶ [INSERIR NÚMEROS DAS 7 COLUNAS]

Quando é o próximo sorteio do Super Sete?

Nesta sexta-feira (11/09), às 21h, pelo concurso 897.

Onde posso apostar no próximo concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Como faço para receber o prêmio, caso eu tenha ganhado?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.