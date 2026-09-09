O resultado da +Milionária 388 saiu nesta quarta-feira (09/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
11 – 21 – 34 – 41 – 17 – 23 | Trevos: 3 e 5
A +Milionária acumulou?
A confirmar.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Acertos
|Ganhadores
|Prêmio
|1ª
|6 números + 2 trevos
|A confirmar
|A confirmar
|2ª
|6 números + 1 trevo
|A confirmar
|A confirmar
|3ª
|6 números
|A confirmar
|A confirmar
|4ª
|5 números + 2 trevos
|A confirmar
|A confirmar
|5ª
|5 números + 1 trevo
|A confirmar
|A confirmar
|6ª
|5 números
|A confirmar
|A confirmar
|7ª
|4 números + 2 trevos
|A confirmar
|A confirmar
|8ª
|4 números
|A confirmar
|A confirmar
|9ª
|3 números + 2 trevos
|A confirmar
|A confirmar
|10ª
|2 números + 2 trevos
|A confirmar
|A confirmar
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados da +Milionária
|Concurso
|Data
|Números sorteados
|Trevos
|Situação
|387
|06/09
|14-26-27-28-43-46
|2-6
|Acumulou
|386
|02/09
|14-16-19-32-34-35
|4-5
|Acumulou
|385
|30/08
|10-12-13-16-33-50
|—
|Acumulou
|384
|26/08
|01-14-19-29-31-46
|1-6
|Acumulou
|383
|23/08
|03-04-16-18-39-45
|1-3
|Acumulou
|382
|19/08
|10-17-23-30-44-48
|4-6
|Acumulou
|381
|16/08
|23-32-33-38-45-46
|3-5
|Acumulou
|380
|12/08
|03-37-38-41-42-43
|4-6
|Acumulou
|379
|09/08
|04-07-14-28-38-47
|2-6
|Acumulou
|378
|05/08
|07-08-09-15-46-49
|2-5
|Acumulou
Confira o histórico completo na página oficial da +Milionária.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a +Milionária 389 — o próximo concurso acontece no domingo (13/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números e trevos sorteados na +Milionária 388?
▶ [INSERIR NÚMEROS + TREVOS]
Quando é o próximo sorteio da +Milionária?
No domingo (13/09), às 11h, pelo concurso 389.
Onde posso apostar no próximo concurso?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
Como faço para receber o prêmio, caso eu tenha ganhado?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.