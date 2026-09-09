O resultado da +Milionária 388 saiu nesta quarta-feira (09/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

11 – 21 – 34 – 41 – 17 – 23 | Trevos: 3 e 5

Resultado da +Milionária — números e trevos sorteados no concurso 388 hoje

A +Milionária acumulou?

A confirmar.

Ganhadores por faixa

Faixa Acertos Ganhadores Prêmio 1ª 6 números + 2 trevos A confirmar A confirmar 2ª 6 números + 1 trevo A confirmar A confirmar 3ª 6 números A confirmar A confirmar 4ª 5 números + 2 trevos A confirmar A confirmar 5ª 5 números + 1 trevo A confirmar A confirmar 6ª 5 números A confirmar A confirmar 7ª 4 números + 2 trevos A confirmar A confirmar 8ª 4 números A confirmar A confirmar 9ª 3 números + 2 trevos A confirmar A confirmar 10ª 2 números + 2 trevos A confirmar A confirmar

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da +Milionária

Concurso Data Números sorteados Trevos Situação 387 06/09 14-26-27-28-43-46 2-6 Acumulou 386 02/09 14-16-19-32-34-35 4-5 Acumulou 385 30/08 10-12-13-16-33-50 — Acumulou 384 26/08 01-14-19-29-31-46 1-6 Acumulou 383 23/08 03-04-16-18-39-45 1-3 Acumulou 382 19/08 10-17-23-30-44-48 4-6 Acumulou 381 16/08 23-32-33-38-45-46 3-5 Acumulou 380 12/08 03-37-38-41-42-43 4-6 Acumulou 379 09/08 04-07-14-28-38-47 2-6 Acumulou 378 05/08 07-08-09-15-46-49 2-5 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da +Milionária.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a +Milionária 389 — o próximo concurso acontece no domingo (13/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números e trevos sorteados na +Milionária 388?

▶ [INSERIR NÚMEROS + TREVOS]

Quando é o próximo sorteio da +Milionária?

No domingo (13/09), às 11h, pelo concurso 389.

Onde posso apostar no próximo concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Como faço para receber o prêmio, caso eu tenha ganhado?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.