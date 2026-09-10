Já reparou naqueles pequenos furos na parte inferior da sua janela de alumínio ou PVC e pensou que eram defeitos ou entradas de água? Eles são, na verdade, pontos de drenagem de janelas. Quando obstruídos com silicone, massa ou sujeira, a água da chuva fica retida dentro da estrutura, causando infiltrações, manchas e até danos à parede. A solução é simples: manter esses canais limpos e nunca vedá-los.

O que são os furinhos na parte de baixo da janela e para que servem?

Essas pequenas aberturas são conhecidas como orifícios de drenagem ou weep holes. Elas fazem parte de um sistema projetado para conduzir para o exterior a água que pode entrar nos canais da janela durante uma chuva.

Em modelos de alumínio e PVC, a água da chuva pode penetrar por pequenas frestas entre o vidro e a moldura. Os canais internos do perfil conduzem essa umidade até os furos inferiores, onde ela é expelida. Sem essa saída, a água fica acumulada, causando deterioração, manchas de umidade e até afetando as paredes adjacentes.

Muitos cometem este erro grave ao tentar consertar vazamentos nas janelas sem saber das consequências. O estrago na estrutura pode ser irreversível

Quais são os três principais riscos de tampar os furos de drenagem da janela?

Tampar esses furinhos com silicone, massa de vidraceiro ou mesmo com tinta durante uma pintura é um erro comum que pode trazer sérias consequências. A obstrução transforma um sistema de proteção em um problema para a sua casa.

Os três pilares desse risco são:

Como identificar e desobstruir os canais de drenagem da sua janela?

A manutenção preventiva é a chave para evitar dores de cabeça. Antes de qualquer coisa, faça uma inspeção visual na parte externa da parte inferior do caixilho. Identifique os pequenos furos ou ranhuras que podem estar cobertos por sujeira, tinta ou silicone.

Os principais fatores para uma limpeza eficaz são:

Use um cepilho pequeno e macio para remover a sujeira superficial.

Para desobstruir, utilize um palito de dentes, um clipe de papel ou um limpador de cachimbo.

Nunca introduza objetos metálicos longos ou pontiagudos, pois podem danificar os canais internos.

Após a limpeza, jogue um pouco de água para verificar se o escoamento está funcionando.

Nunca use silicone ou massa para tampar os furos, mesmo que pareçam uma entrada de água.

O que fazer quando a água da chuva insiste em entrar mesmo com a janela fechada?

Se mesmo com os drenos limpos a água continua entrando, o problema pode estar em outro lugar. Infiltrações persistentes podem ser causadas por selantes ressecados, falhas na instalação da esquadria ou problemas no peitoril.

Nesses casos, vale a pena verificar o estado do silicone de vedação entre a janela e a parede. Rachaduras ou descolamentos nessa região são pontos comuns de entrada de água. Além disso, verifique se o peitoril tem uma inclinação adequada para escoar a água para longe da fachada.

Muitos cometem este erro grave ao tentar consertar vazamentos nas janelas sem saber das consequências. O estrago na estrutura pode ser irreversível

Comparação entre os principais tipos de janela e seus sistemas de drenagem

Cada tipo de material e modelo de janela lida com a água de uma forma. Conhecer as diferenças ajuda a entender a importância de cada sistema de drenagem e a fazer a manutenção correta.

Tipo de janela Sistema de drenagem Cuidados especiais Alumínio Perfis com câmaras internas Furos e canais na parte inferior do caixilho Verificar entupimentos PVC Perfis com múltiplas câmaras Drenos ocultos que escoam para o peitoril Não tampar com silicone Madeira Perfis maciços ou com câmara Pingadeiras e pequenos canais entalhados Suscetível a apodrecimento

Vale a pena chamar um profissional para avaliar a drenagem das janelas?

Em casos de infiltração recorrente, a ajuda de um profissional é fundamental. Um engenheiro ou arquiteto pode avaliar se o problema está na drenagem, na vedação ou na instalação da esquadria.

A norma ABNT NBR 10821 estabelece requisitos para esquadrias externas, incluindo testes de estanqueidade. Um diagnóstico preciso evita gastos desnecessários com soluções paliativas que não resolvem a causa raiz.

A manutenção da drenagem é um cuidado simples que protege sua casa

Os pequenos furos de drenagem nas janelas são um detalhe de projeto que faz toda a diferença na durabilidade e no conforto da sua casa. Mantê-los limpos e funcionando é uma tarefa simples que evita infiltrações, mofo e custos altos com reformas.

Antes de pegar o tubo de silicone para tampar algum furinho que você julga desnecessário, lembre-se: ele está ali para proteger a sua casa. Uma limpeza periódica com um cepilho e um palito é o suficiente para garantir que a água da chuva encontre sua saída natural e não se acumule onde não deve.