O resultado do Dia de Sorte 1293 saiu nesta quarta-feira (09/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

11, 12, 26, 14, 06, 22, 28



Novembro

Resultado do Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1293 hoje

O Dia de Sorte acumulou?

A confirmar.

Ganhadores por faixa

Faixa Ganhadores Prêmio 7 números A confirmar A confirmar 6 números A confirmar A confirmar 5 números A confirmar A confirmar 4 números A confirmar A confirmar Mês da Sorte A confirmar A confirmar

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados do Dia de Sorte

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1292 08/09 01-06-09-11-12-22-26 Maio 1291 06/09 13-15-44-47-79 (confirmar) ▶ [confirmar] 1290 04/09 ▶ [confirmar] ▶ [confirmar] 1289 03/09 01-03-06-08-20-26-30 Fevereiro 1288 02/09 02-04-06-07-09-16-24 Julho 1287 01/09 03-06-16-18-26-27-29 Novembro 1286 31/08 02-04-08-10-12-17-23 Novembro 1285 30/08 04-05-06-10-12-15-17 Abril 1284 28/08 04-05-08-14-22-25-30 Abril 1283 27/08 01-04-06-09-13-18-30 Maio

Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para o Dia de Sorte 1294 — o próximo concurso acontece já nesta quinta-feira (10/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1293?

▶ [INSERIR DEZENAS + MÊS DA SORTE]

Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

Nesta quinta-feira (10/09), às 21h, pelo concurso 1294.

Onde posso apostar no próximo concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Como faço para receber o prêmio, caso eu tenha ganhado?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.