O resultado do Dia de Sorte 1293 saiu nesta quarta-feira (09/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
11, 12, 26, 14, 06, 22, 28
Novembro
O Dia de Sorte acumulou?
A confirmar.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio
|7 números
|A confirmar
|A confirmar
|6 números
|A confirmar
|A confirmar
|5 números
|A confirmar
|A confirmar
|4 números
|A confirmar
|A confirmar
|Mês da Sorte
|A confirmar
|A confirmar
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados do Dia de Sorte
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1292
|08/09
|01-06-09-11-12-22-26
|Maio
|1291
|06/09
|13-15-44-47-79 (confirmar)
|▶ [confirmar]
|1290
|04/09
|▶ [confirmar]
|▶ [confirmar]
|1289
|03/09
|01-03-06-08-20-26-30
|Fevereiro
|1288
|02/09
|02-04-06-07-09-16-24
|Julho
|1287
|01/09
|03-06-16-18-26-27-29
|Novembro
|1286
|31/08
|02-04-08-10-12-17-23
|Novembro
|1285
|30/08
|04-05-06-10-12-15-17
|Abril
|1284
|28/08
|04-05-08-14-22-25-30
|Abril
|1283
|27/08
|01-04-06-09-13-18-30
|Maio
Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para o Dia de Sorte 1294 — o próximo concurso acontece já nesta quinta-feira (10/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1293?
▶ [INSERIR DEZENAS + MÊS DA SORTE]
Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?
Nesta quinta-feira (10/09), às 21h, pelo concurso 1294.
Onde posso apostar no próximo concurso?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
Como faço para receber o prêmio, caso eu tenha ganhado?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.