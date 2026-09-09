O resultado da Dupla Sena 3006 saiu nesta quarta-feira (09/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

Primeiro Sorteio: 23- 18- 06- 10- 33- 28

Segundo Sorteio: 07- 02- 49- 25- 04- 19

Resultado da Dupla Sena — números sorteados no concurso 3006 hoje

A Dupla Sena acumulou?

A confirmar.

Ganhadores por faixa

Faixa (em cada sorteio) Ganhadores Prêmio 6 números (Sena) A confirmar A confirmar 5 números (Quina) A confirmar A confirmar 4 números (Quadra) A confirmar A confirmar 3 números (Terno) A confirmar A confirmar

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da Dupla Sena

Concurso Data 1º sorteio 2º sorteio Situação 3005 04/09 09-18-21-24-25-33 05-07-09-36-40-46 Acumulou 3004 02/09 09-10-16-18-28-46 01-03-08-10-16-45 Acumulou 3003 31/08 09-11-19-34-36-44 03-19-22-38-39-45 Acumulou 3002 28/08 06-19-22-27-41-46 07-11-12-13-25-28 — 3001 26/08 05-08-10-22-43-48 22-27-30-31-42-45 — 3000 25/08 13-14-17-39-42-46 02-06-10-15-32-40 Acumulou 2999 21/08 01-10-12-37-39-44 10-15-18-19-46-49 — 2998 19/08 05-11-24-30-31-36 06-08-20-21-45-46 — 2997 17/08 20-23-25-28-41-50 04-08-19-31-41-46 — 2996 14/08 06-12-14-15-27-30 09-17-18-24-25-41 —

Confira o histórico completo na página oficial da Dupla Sena.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Dupla Sena 3007 — o próximo concurso acontece já nesta sexta-feira (11/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Dupla Sena 3006?

▶ [INSERIR DEZENAS DOS DOIS SORTEIOS]

Quando é o próximo sorteio da Dupla Sena?

Nesta sexta-feira (11/09), às 21h, pelo concurso 3007.

Onde posso apostar no próximo concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Como faço para receber o prêmio, caso eu tenha ganhado?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.