O resultado da Lotomania 2973 saiu nesta quarta-feira (09/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

71 – 08 – 24 – 97 – 96 – 95 – 28 – 80 – 19 – 76 – 10 – 36 – 72 – 49 – 79 – 89 – 91 – 43 – 92 – 04

Resultado da Lotomania — números sorteados no concurso 2973 hoje

A Lotomania acumulou?

A confirmar.

Ganhadores por faixa

Faixa Ganhadores Prêmio 20 números A confirmar A confirmar 19 números A confirmar A confirmar 18 números A confirmar A confirmar 17 números A confirmar A confirmar 16 números A confirmar A confirmar 15 números A confirmar A confirmar 0 números A confirmar A confirmar

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da Lotomania

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 2972 04/09 06-10-16-17-21-31-33-35-38-41-45-51-52-76-77-84-89-92-94-97 Acumulou (3 apostas com 19 acertos, R$ 89.087,43 cada) 2971 02/09 01-02-03-06-07-18-19-20-22-25-46-49-51-63-65-68-69-86-88-92 Acumulou 2970 31/08 07-11-15-16-17-19-28-32-37-39-44-66-70-72-80-82-85-87-92-96 Acumulou 2969 28/08 00-13-15-21-25-38-40-47-55-56-57-58-62-68-70-75-84-86-90-99 Acumulou 2968 26/08 00-02-05-13-16-19-30-35-38-43-44-48-56-60-63-65-74-76-92-95 Acumulou 2967 25/08 04-07-10-18-27-29-38-41-44-56-57-67-75-81-85-90-91-94-96-98 1 ganhador 2966 21/08 14-17-20-23-26-31-34-36-38-46-53-59-60-63-71-73-77-84-95-97 Acumulou 2965 19/08 05-15-16-22-27-32-40-44-49-52-61-62-63-65-69-72-78-83-86-93 Acumulou 2964 17/08 07-13-14-16-25-29-33-40-41-44-56-60-61-64-67-68-73-77-83-85 Acumulou 2963 14/08 00-09-11-15-16-25-31-33-35-38-39-41-42-52-63-70-74-79-83-89 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da Lotomania.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Lotomania 2974 — o próximo concurso acontece já nesta sexta-feira (11/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Lotomania 2973?

▶ [INSERIR DEZENAS]

Quando é o próximo sorteio da Lotomania?

Nesta sexta-feira (11/09), às 21h, pelo concurso 2974.

Onde posso apostar no próximo concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Como faço para receber o prêmio, caso eu tenha ganhado?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.