O resultado da Quina 7113 saiu nesta quarta-feira (09/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

32 – 57 – 01 – 78 – 80

Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7113 hoje

A Quina acumulou?

A confirmar.

Ganhadores por faixa

Faixa Ganhadores Prêmio 5 números (Quina) A confirmar A confirmar 4 números (Quadra) A confirmar A confirmar 3 números (Terno) A confirmar A confirmar 2 números (Duque) A confirmar A confirmar

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 7112 08/09 24-27-54-61-66 Acumulou 7111 06/09 13-15-44-47-79 Acumulou 7110 04/09 09-14-54-57-80 Acumulou 7109 03/09 27-30-61-66-70 Acumulou 7108 02/09 04-28-29-30-67 Acumulou 7107 01/09 33-36-49-61-71 Acumulou 7106 31/08 18-23-34-49-69 Acumulou 7105 30/08 02-33-41-48-78 Acumulou 7104 28/08 07-51-61-66-75 Acumulou 7103 27/08 20-25-26-59-68 —

Confira o histórico completo na página oficial da Quina.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Quina 7114 — o próximo concurso acontece já nesta quinta-feira (10/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Quina 7113?

▶ [INSERIR DEZENAS]

Quando é o próximo sorteio da Quina?

Nesta quinta-feira (10/09), às 21h, pelo concurso 7114.

Onde posso apostar no próximo concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Como faço para receber o prêmio, caso eu tenha ganhado?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.