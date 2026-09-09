Com a Lotofácil da Independência 2026 batendo à porta — o sorteio acontece em 15 de setembro, com prêmio estimado em R$ 300 milhões —, uma pergunta comum entre apostadores é: existe alguma cidade “com mais sorte” nas edições anteriores? Reunimos o histórico de onde saíram os prêmios nos últimos anos.
São Paulo lidera em número de ganhadores
Por ser o estado mais populoso do país, São Paulo também costuma concentrar o maior número de apostas vencedoras. Na edição de 2025, por exemplo, 20 das 54 apostas ganhadoras (mais de um terço do total) saíram de cidades paulistas. Em edições anteriores, o padrão se repete: São Paulo aparece de forma recorrente no topo da lista de estados com mais vencedores.
Santa Catarina: um estado que se destaca fora do eixo SP-RJ
Um dado curioso foge do óbvio: Santa Catarina teve ganhadores em 9 dos últimos 14 concursos da Lotofácil da Independência. Cidades como Florianópolis, Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul, Chapecó, Joinville, Capinzal e Lages já apareceram na lista de vencedores em diferentes edições.
Florianópolis é a cidade catarinense mais recorrente, com pelo menos três apostas vencedoras ao longo das edições. Somando todos os concursos em que é possível identificar a origem das apostas premiadas, os moradores de Santa Catarina já embolsaram mais de R$ 40 milhões só na Lotofácil da Independência.
Nem só as grandes cidades ganham
Apesar de São Paulo capital concentrar boa parte dos prêmios, o histórico mostra que municípios pequenos também já levaram a bolada. Cidades como Farol (PR), Piracicaba (SP) e Várzea Paulista (SP) já figuraram entre os ganhadores — prova de que o prêmio não segue um padrão fixo de “cidades sortudas”, já que qualquer aposta, de qualquer lugar do país, concorre em pé de igualdade.
O que os números de cada edição mostram
|Edição
|Ganhadores na faixa principal
|Prêmio total
|2025
|54 apostas
|≈ R$ 232 milhões
|2024
|86 apostas
|≈ R$ 206 milhões
|2023
|65 apostas
|≈ R$ 200 milhões
|2022
|—
|≈ R$ 196 milhões
|2021
|57 apostas
|≈ R$ 180 milhões
|2020
|50 apostas
|≈ R$ 173 milhões
Nas edições com mais ganhadores (como 2024, com 86 apostas premiadas), o valor individual acaba sendo menor — em 2024, cada aposta vencedora recebeu cerca de R$ 2,25 milhões. Já em edições com menos ganhadores, o prêmio por aposta tende a ser maior.
Por que a Lotofácil da Independência quase sempre tem ganhador
Diferente dos concursos regulares, a Lotofácil da Independência tem uma regra que não permite acúmulo: se ninguém acerta as 15 dezenas, o valor desce para quem acertou 14, depois 13, e assim por diante, até garantir premiação no mesmo dia. É por isso que praticamente todas as edições, desde a estreia em 2012 (ou 2018, conforme a fonte considerada o início do formato atual), tiveram ao menos uma aposta vencedora.
Desde sua criação, a Lotofácil da Independência já distribuiu mais de R$ 2 bilhões em prêmios, com mais de 600 pessoas levando o valor máximo ao longo dos anos.
Perguntas frequentes
Qual cidade já teve mais ganhadores na Lotofácil da Independência?
São Paulo lidera em número absoluto de apostas vencedoras, sendo a cidade com a maior população do país. Florianópolis se destaca como a cidade catarinense mais recorrente.
Alguma cidade pequena já ganhou o prêmio principal?
Sim. Municípios como Farol (PR), Piracicaba (SP) e Várzea Paulista (SP) já tiveram apostas vencedoras.
Por que Santa Catarina aparece tanto no histórico?
O estado teve ganhadores em 9 dos últimos 14 concursos, somando mais de R$ 40 milhões em prêmios distribuídos aos moradores catarinenses.
Apostar em uma cidade “sortuda” aumenta minha chance de ganhar?
Não. A probabilidade matemática é a mesma para qualquer aposta, independente da cidade de origem.
Quantas pessoas já ganharam a Lotofácil da Independência?
Mais de 600 pessoas, desde a criação do concurso especial, somando mais de R$ 2 bilhões em prêmios distribuídos.
Qual é o prêmio estimado para 2026?
R$ 300 milhões, o maior valor já anunciado para a edição especial.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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