Com a Lotofácil da Independência 2026 batendo à porta — o sorteio acontece em 15 de setembro, com prêmio estimado em R$ 300 milhões —, uma pergunta comum entre apostadores é: existe alguma cidade “com mais sorte” nas edições anteriores? Reunimos o histórico de onde saíram os prêmios nos últimos anos.

São Paulo lidera em número de ganhadores

Por ser o estado mais populoso do país, São Paulo também costuma concentrar o maior número de apostas vencedoras. Na edição de 2025, por exemplo, 20 das 54 apostas ganhadoras (mais de um terço do total) saíram de cidades paulistas. Em edições anteriores, o padrão se repete: São Paulo aparece de forma recorrente no topo da lista de estados com mais vencedores.

Santa Catarina: um estado que se destaca fora do eixo SP-RJ

Um dado curioso foge do óbvio: Santa Catarina teve ganhadores em 9 dos últimos 14 concursos da Lotofácil da Independência. Cidades como Florianópolis, Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul, Chapecó, Joinville, Capinzal e Lages já apareceram na lista de vencedores em diferentes edições.

Florianópolis é a cidade catarinense mais recorrente, com pelo menos três apostas vencedoras ao longo das edições. Somando todos os concursos em que é possível identificar a origem das apostas premiadas, os moradores de Santa Catarina já embolsaram mais de R$ 40 milhões só na Lotofácil da Independência.

Nem só as grandes cidades ganham

Apesar de São Paulo capital concentrar boa parte dos prêmios, o histórico mostra que municípios pequenos também já levaram a bolada. Cidades como Farol (PR), Piracicaba (SP) e Várzea Paulista (SP) já figuraram entre os ganhadores — prova de que o prêmio não segue um padrão fixo de “cidades sortudas”, já que qualquer aposta, de qualquer lugar do país, concorre em pé de igualdade.

O que os números de cada edição mostram

Edição Ganhadores na faixa principal Prêmio total 2025 54 apostas ≈ R$ 232 milhões 2024 86 apostas ≈ R$ 206 milhões 2023 65 apostas ≈ R$ 200 milhões 2022 — ≈ R$ 196 milhões 2021 57 apostas ≈ R$ 180 milhões 2020 50 apostas ≈ R$ 173 milhões

Nas edições com mais ganhadores (como 2024, com 86 apostas premiadas), o valor individual acaba sendo menor — em 2024, cada aposta vencedora recebeu cerca de R$ 2,25 milhões. Já em edições com menos ganhadores, o prêmio por aposta tende a ser maior.

Por que a Lotofácil da Independência quase sempre tem ganhador

Diferente dos concursos regulares, a Lotofácil da Independência tem uma regra que não permite acúmulo: se ninguém acerta as 15 dezenas, o valor desce para quem acertou 14, depois 13, e assim por diante, até garantir premiação no mesmo dia. É por isso que praticamente todas as edições, desde a estreia em 2012 (ou 2018, conforme a fonte considerada o início do formato atual), tiveram ao menos uma aposta vencedora.

Desde sua criação, a Lotofácil da Independência já distribuiu mais de R$ 2 bilhões em prêmios, com mais de 600 pessoas levando o valor máximo ao longo dos anos.

Perguntas frequentes

Qual cidade já teve mais ganhadores na Lotofácil da Independência?

São Paulo lidera em número absoluto de apostas vencedoras, sendo a cidade com a maior população do país. Florianópolis se destaca como a cidade catarinense mais recorrente.

Alguma cidade pequena já ganhou o prêmio principal?

Sim. Municípios como Farol (PR), Piracicaba (SP) e Várzea Paulista (SP) já tiveram apostas vencedoras.

Por que Santa Catarina aparece tanto no histórico?

O estado teve ganhadores em 9 dos últimos 14 concursos, somando mais de R$ 40 milhões em prêmios distribuídos aos moradores catarinenses.

Apostar em uma cidade “sortuda” aumenta minha chance de ganhar?

Não. A probabilidade matemática é a mesma para qualquer aposta, independente da cidade de origem.

Quantas pessoas já ganharam a Lotofácil da Independência?

Mais de 600 pessoas, desde a criação do concurso especial, somando mais de R$ 2 bilhões em prêmios distribuídos.

Qual é o prêmio estimado para 2026?

R$ 300 milhões, o maior valor já anunciado para a edição especial.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.