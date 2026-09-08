A Timemania 2439 sorteia hoje (terça-feira, 08/09) um prêmio estimado em R$ 12,5 milhões. O concurso acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo hoje na Timemania

O concurso 2438 de domingo não teve ganhador das sete dezenas, e o prêmio sobe para R$ 12,5 milhões nesta terça-feira, na primeira rodada de sorteios após o feriado da Independência.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 2439 Data Terça-feira, 08/09/2026 Horário 20h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 12,5 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,50 (10 dezenas) Encerramento das apostas 19h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar na Timemania

O apostador escolhe 10 números entre 80 disponíveis e um Time do Coração entre os times cadastrados.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (7 acertos) 10 (mínimo) R$ 3,50 1 em 26.472.637

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 7 números Variável — valor principal 6 números Variável 5 números Variável 4 números R$ 10,50 (fixo) 3 números Variável Time do Coração R$ 8,50 (fixo)

Últimos 10 resultados da Timemania

Concurso Data Dezenas sorteadas Time do Coração 2438 06/09 ▶ [confirmar] ▶ [confirmar] 2437 03/09 10-21-26-30-33-51-66 ABC/RN 2436 01/09 19-22-27-28-49-67-73 — 2435 29/08 07-15-26-42-53-78-80 Cruzeiro/MG 2434 27/08 07-09-38-42-50-52-79 Athletico/PR 2433 25/08 06-12-25-28-29-49-80 Bahia/BA 2432 23/08 13-43-45-60-64-72-78 Vitória/BA 2431 20/08 18-22-55-58-63-65-72 Confiança/SE 2430 18/08 21-34-35-38-48-50-64 Barra/SC 2429 16/08 09-18-23-42-47-64-75 Atlético/MG

Confira o histórico completo na página oficial da Timemania.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de domingo

Veja como foi o sorteio da Timemania 2438 e como o prêmio chegou aos R$ 12,5 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Timemania 2439?

O prêmio estimado é de R$ 12,5 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Timemania?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 19h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 3 acertos, ou acertando só o Time do Coração.

O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 2439 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.