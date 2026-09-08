A Mega-Sena 3055 sorteia hoje (terça-feira, 08/09) um prêmio estimado em R$ 70 milhões. O concurso acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo hoje na Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3054 de domingo, e o prêmio disparou de R$ 48 milhões para R$ 70 milhões — um salto expressivo puxado também pela retomada da programação após o feriado da Independência, que ficou sem sorteios na segunda-feira.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 3055 Data Terça-feira, 08/09/2026 Horário 20h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 70 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 5,00 (6 dezenas) Encerramento das apostas 19h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar na Mega-Sena

O apostador escolhe de 6 a 20 números, dentre os 60 disponíveis no volante.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (6 acertos) 6 R$ 5,00 1 em 50.063.860 7 R$ 35,00 1 em 7.151.980 8 R$ 140,00 1 em 1.787.995

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 6 números (Sena) Variável — valor principal 5 números (Quina) Variável 4 números (Quadra) Variável

Por que este concurso está atrativo?

R$ 70 milhões é um valor expressivo mesmo para os padrões da Mega-Sena — resultado de vários concursos seguidos sem ganhador e do intervalo maior causado pelo feriado de segunda-feira, o que costuma concentrar ainda mais apostas até o fechamento das vendas.

Últimos 10 resultados da Mega-Sena

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3054 06/09 ▶ [confirmar] Acumulou 3053 03/09 01-13-25-35-39-51 Acumulou 3052 01/09 16-30-40-47-48-60 Acumulou 3051 30/08 11-15-20-21-38-48 — 3050 27/08 11-14-30-38-49-55 — 3049 25/08 06-13-36-43-53-55 — 3048 23/08 02-06-27-39-44-50 — 3047 20/08 04-18-22-26-31-58 — 3046 18/08 16-23-24-33-36-52 — 3045 16/08 23-29-33-42-43-57 —

Confira o histórico completo na página oficial da Mega-Sena.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de domingo

Veja como foi o sorteio da Mega-Sena 3054 e como o prêmio chegou aos R$ 70 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3055?

O prêmio estimado é de R$ 70 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Mega-Sena?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 19h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 4 acertos (quadra).

O que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 3055 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.