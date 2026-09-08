A Mega-Sena 3055 sorteia hoje (terça-feira, 08/09) um prêmio estimado em R$ 70 milhões. O concurso acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.
O que está em jogo hoje na Mega-Sena
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3054 de domingo, e o prêmio disparou de R$ 48 milhões para R$ 70 milhões — um salto expressivo puxado também pela retomada da programação após o feriado da Independência, que ficou sem sorteios na segunda-feira.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|3055
|Data
|Terça-feira, 08/09/2026
|Horário
|20h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 70 milhões
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 5,00 (6 dezenas)
|Encerramento das apostas
|19h
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece hoje às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]
Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.
Como apostar na Mega-Sena
O apostador escolhe de 6 a 20 números, dentre os 60 disponíveis no volante.
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (6 acertos)
|6
|R$ 5,00
|1 em 50.063.860
|7
|R$ 35,00
|1 em 7.151.980
|8
|R$ 140,00
|1 em 1.787.995
Faixas de premiação
|Acertos
|Prêmio
|6 números (Sena)
|Variável — valor principal
|5 números (Quina)
|Variável
|4 números (Quadra)
|Variável
Por que este concurso está atrativo?
R$ 70 milhões é um valor expressivo mesmo para os padrões da Mega-Sena — resultado de vários concursos seguidos sem ganhador e do intervalo maior causado pelo feriado de segunda-feira, o que costuma concentrar ainda mais apostas até o fechamento das vendas.
Últimos 10 resultados da Mega-Sena
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|3054
|06/09
|▶ [confirmar]
|Acumulou
|3053
|03/09
|01-13-25-35-39-51
|Acumulou
|3052
|01/09
|16-30-40-47-48-60
|Acumulou
|3051
|30/08
|11-15-20-21-38-48
|—
|3050
|27/08
|11-14-30-38-49-55
|—
|3049
|25/08
|06-13-36-43-53-55
|—
|3048
|23/08
|02-06-27-39-44-50
|—
|3047
|20/08
|04-18-22-26-31-58
|—
|3046
|18/08
|16-23-24-33-36-52
|—
|3045
|16/08
|23-29-33-42-43-57
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Mega-Sena.
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.
Confira também o resultado de domingo
Veja como foi o sorteio da Mega-Sena 3054 e como o prêmio chegou aos R$ 70 milhões atuais.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3055?
O prêmio estimado é de R$ 70 milhões.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde posso apostar na Mega-Sena?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 19h do dia do sorteio.
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de 4 acertos (quadra).
O que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O resultado do concurso 3055 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.