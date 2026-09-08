O Dia de Sorte 1292 sorteia hoje (terça-feira, 08/09) um prêmio estimado em R$ 100 mil. O concurso acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo hoje no Dia de Sorte

O prêmio de hoje reflete o desfecho do concurso 1291, sorteado no domingo — o valor de R$ 100 mil indica que a faixa principal foi paga naquele sorteio, e o Dia de Sorte 1292 volta à faixa regular de premiação.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 1292 Data Terça-feira, 08/09/2026 Horário 20h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 100 mil Situação Não acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (7 dezenas) Encerramento das apostas 19h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar no Dia de Sorte

O apostador escolhe de 7 a 15 números entre 31 disponíveis, além de um Mês da Sorte entre os 12 meses do ano.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (7 acertos) 7 R$ 3,00 1 em 2.629.575 8 R$ 24,00 1 em 328.697

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 7 números Variável — valor principal 6 números Variável 5 números Variável 4 números Variável Mês da Sorte Variável (independente)

Últimos 10 resultados do Dia de Sorte

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1291 06/09 ▶ [confirmar] ▶ [confirmar] 1290 04/09 ▶ [confirmar] ▶ [confirmar] 1289 03/09 01-03-06-08-20-26-30 Fevereiro 1288 02/09 02-04-06-07-09-16-24 Julho 1287 01/09 03-06-16-18-26-27-29 Novembro 1286 31/08 02-04-08-10-12-17-23 Novembro 1285 30/08 04-05-06-10-12-15-17 Abril 1284 28/08 04-05-08-14-22-25-30 Abril 1283 27/08 01-04-06-09-13-18-30 Maio 1282 26/08 07-11-15-20-22-23-29 Junho

Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de domingo

Veja como foi o sorteio do Dia de Sorte 1291 e o desfecho que definiu o prêmio de hoje.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1292?

O prêmio estimado é de R$ 100 mil.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar no Dia de Sorte?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 19h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 4 acertos, ou acertando só o Mês da Sorte.

O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 1292 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.