O resultado da Timemania 2438 saiu neste domingo (06/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
Dezenas: 7 – 27 – 31 – 36 – 66 – 73 – 80
Time do Coração: VASCO DA GAMA/RJ
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado: R$ 12 milhões.
A Timemania acumulou?
Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 12,5 milhões;
Ganhadores por faixa
- Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 12,5 milhões;
- 6 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 147.543,76;
- 5 acertos: 124 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.699,81;
- 4 acertos: 2.637 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10,50;
- 3 acertos: 26.394 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,50;
- Time do Coração: 19.057 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8,50.
O próximo sorteio acontece na terça-feira (8).
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados da Timemania
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Time do Coração
|2437
|03/09
|10-21-26-30-33-51-66
|ABC/RN
|2436
|01/09
|19-22-27-28-49-67-73
|—
|2435
|29/08
|07-15-26-42-53-78-80
|Cruzeiro/MG
|2434
|27/08
|07-09-38-42-50-52-79
|Athletico/PR
|2433
|25/08
|06-12-25-28-29-49-80
|Bahia/BA
|2432
|23/08
|13-43-45-60-64-72-78
|Vitória/BA
|2431
|20/08
|18-22-55-58-63-65-72
|Confiança/SE
|2430
|18/08
|21-34-35-38-48-50-64
|Barra/SC
|2429
|16/08
|09-18-23-42-47-64-75
|Atlético/MG
|2428
|12/08
|15-27-49-51-70-76-80
|Botafogo/SP
Confira o histórico completo na página oficial da Timemania.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Timemania 2439 — o próximo concurso acontece na terça-feira (08/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Timemania 2438?
▶ [INSERIR DEZENAS + TIME DO CORAÇÃO]
Houve algum ganhador com as 7 dezenas?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio da Timemania?
Na terça-feira (08/09), às 21h.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.