O resultado da Timemania 2438 saiu neste domingo (06/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

Dezenas: 7 – 27 – 31 – 36 – 66 – 73 – 80

Time do Coração: VASCO DA GAMA/RJ

Números sorteados da Timemania 2438 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado: R$ 12 milhões.

A Timemania acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 12,5 milhões;

Ganhadores por faixa

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 12,5 milhões;

6 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 147.543,76;

5 acertos: 124 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.699,81;

4 acertos: 2.637 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10,50;

3 acertos: 26.394 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,50;

Time do Coração: 19.057 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8,50.

O próximo sorteio acontece na terça-feira (8).

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da Timemania

Concurso Data Dezenas sorteadas Time do Coração 2437 03/09 10-21-26-30-33-51-66 ABC/RN 2436 01/09 19-22-27-28-49-67-73 — 2435 29/08 07-15-26-42-53-78-80 Cruzeiro/MG 2434 27/08 07-09-38-42-50-52-79 Athletico/PR 2433 25/08 06-12-25-28-29-49-80 Bahia/BA 2432 23/08 13-43-45-60-64-72-78 Vitória/BA 2431 20/08 18-22-55-58-63-65-72 Confiança/SE 2430 18/08 21-34-35-38-48-50-64 Barra/SC 2429 16/08 09-18-23-42-47-64-75 Atlético/MG 2428 12/08 15-27-49-51-70-76-80 Botafogo/SP

Confira o histórico completo na página oficial da Timemania.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Timemania 2439 — o próximo concurso acontece na terça-feira (08/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Timemania 2438?

▶ [INSERIR DEZENAS + TIME DO CORAÇÃO]

Houve algum ganhador com as 7 dezenas?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio da Timemania?

Na terça-feira (08/09), às 21h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.