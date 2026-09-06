O resultado da +Milionária 387 saiu neste domingo (06/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
Dezenas: 14 – 26 – 27 – 28 – 43 – 46
Trevos: 2 – 6
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado: R$ 91 milhões.
A +Milionária acumulou?
Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 92 milhões;
Ganhadores por faixa
- Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 92 milhões;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve aposta ganhadora;
- 5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 397.972,77;
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 17 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10.404,52;
- 4 acertos + 2 trevos: 100 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.895,10;
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.234 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 153,57;
- 3 acertos + 2 trevos: 1.993 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 50;
- 3 acertos + 1 trevo: 14.066 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 24;
- 2 acertos + 2 trevos: 15.680 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 12;
- 2 acertos + 1 trevo: 112.963 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.
O próximo sorteio acontece na quarta-feira (9).
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados da +Milionária
|Concurso
|Data
|Números sorteados
|Trevos
|Situação
|386
|02/09
|14-16-19-32-34-35
|4-5
|Acumulou
|385
|30/08
|10-12-13-16-33-50
|—
|Acumulou
|384
|26/08
|01-14-19-29-31-46
|1-6
|Acumulou
|383
|23/08
|03-04-16-18-39-45
|1-3
|Acumulou
|382
|19/08
|10-17-23-30-44-48
|4-6
|Acumulou
|381
|16/08
|23-32-33-38-45-46
|3-5
|Acumulou
|380
|12/08
|03-37-38-41-42-43
|4-6
|Acumulou
|379
|09/08
|04-07-14-28-38-47
|2-6
|Acumulou
|378
|05/08
|07-08-09-15-46-49
|2-5
|Acumulou
|377
|02/08
|01-14-15-21-30-47
|4-6
|Acumulou
Confira o histórico completo na página oficial da +Milionária.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a +Milionária 388 — o próximo concurso acontece na quarta-feira (09/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números e trevos sorteados na +Milionária 387?
▶ [INSERIR NÚMEROS + TREVOS]
Houve algum ganhador da faixa principal?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio da +Milionária?
Na quarta-feira (09/09), às 21h.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.