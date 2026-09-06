O resultado da +Milionária 387 saiu neste domingo (06/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

Dezenas: 14 – 26 – 27 – 28 – 43 – 46

Trevos: 2 – 6

Números e trevos sorteados da +Milionária 387 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado: R$ 91 milhões.

A +Milionária acumulou?

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 92 milhões;

Ganhadores por faixa

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 92 milhões;

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve aposta ganhadora;

5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 397.972,77;

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 17 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10.404,52;

4 acertos + 2 trevos: 100 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.895,10;

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.234 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 153,57;

3 acertos + 2 trevos: 1.993 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 50;

3 acertos + 1 trevo: 14.066 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 24;

2 acertos + 2 trevos: 15.680 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 12;

2 acertos + 1 trevo: 112.963 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.

O próximo sorteio acontece na quarta-feira (9).

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da +Milionária

Concurso Data Números sorteados Trevos Situação 386 02/09 14-16-19-32-34-35 4-5 Acumulou 385 30/08 10-12-13-16-33-50 — Acumulou 384 26/08 01-14-19-29-31-46 1-6 Acumulou 383 23/08 03-04-16-18-39-45 1-3 Acumulou 382 19/08 10-17-23-30-44-48 4-6 Acumulou 381 16/08 23-32-33-38-45-46 3-5 Acumulou 380 12/08 03-37-38-41-42-43 4-6 Acumulou 379 09/08 04-07-14-28-38-47 2-6 Acumulou 378 05/08 07-08-09-15-46-49 2-5 Acumulou 377 02/08 01-14-15-21-30-47 4-6 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da +Milionária.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a +Milionária 388 — o próximo concurso acontece na quarta-feira (09/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números e trevos sorteados na +Milionária 387?

▶ [INSERIR NÚMEROS + TREVOS]

Houve algum ganhador da faixa principal?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio da +Milionária?

Na quarta-feira (09/09), às 21h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.