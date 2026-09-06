O resultado da Mega-Sena 3054 saiu neste domingo (06/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

08 – 17 – 24 – 43 – 47 – 58.

Números sorteados da Mega-Sena 3054 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado: R$ 48 milhões.

A Mega-Sena acumulou?

A Mega-Sena de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 70 milhões.

Ganhadores por faixa

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. 78 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 30.145,38. 5.268 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 735,73.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da Mega-Sena

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3053 03/09 01-13-25-35-39-51 Acumulou 3052 01/09 16-30-40-47-48-60 Acumulou 3051 30/08 11-15-20-21-38-48 — 3050 27/08 11-14-30-38-49-55 — 3049 25/08 06-13-36-43-53-55 — 3048 23/08 02-06-27-39-44-50 — 3047 20/08 04-18-22-26-31-58 — 3046 18/08 16-23-24-33-36-52 — 3045 16/08 23-29-33-42-43-57 — 3044 13/08 04-15-17-40-55-58 —

Confira o histórico completo na página oficial da Mega-Sena.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Mega-Sena 3055 — o próximo concurso acontece na terça-feira (08/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 3054?

▶ [INSERIR DEZENAS]

Houve algum ganhador com as 6 dezenas?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

Na terça-feira (08/09), às 21h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.