O resultado da Mega-Sena 3054 saiu neste domingo (06/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
08 – 17 – 24 – 43 – 47 – 58.
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado: R$ 48 milhões.
A Mega-Sena acumulou?
A Mega-Sena de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 70 milhões.
Ganhadores por faixa
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. 78 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 30.145,38. 5.268 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 735,73.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados da Mega-Sena
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|3053
|03/09
|01-13-25-35-39-51
|Acumulou
|3052
|01/09
|16-30-40-47-48-60
|Acumulou
|3051
|30/08
|11-15-20-21-38-48
|—
|3050
|27/08
|11-14-30-38-49-55
|—
|3049
|25/08
|06-13-36-43-53-55
|—
|3048
|23/08
|02-06-27-39-44-50
|—
|3047
|20/08
|04-18-22-26-31-58
|—
|3046
|18/08
|16-23-24-33-36-52
|—
|3045
|16/08
|23-29-33-42-43-57
|—
|3044
|13/08
|04-15-17-40-55-58
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Mega-Sena.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Mega-Sena 3055 — o próximo concurso acontece na terça-feira (08/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 3054?
▶ [INSERIR DEZENAS]
Houve algum ganhador com as 6 dezenas?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?
Na terça-feira (08/09), às 21h.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.