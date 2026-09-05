A Mega-Sena 3054 sorteia neste domingo (06/09) um prêmio estimado em R$ 48 milhões. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo neste domingo na Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3053 de quinta-feira — a sequência sorteada foi 01-13-25-35-39-51. Com o acúmulo, o prêmio salta de R$ 41 milhões para R$ 48 milhões neste domingo, um dos maiores valores da modalidade nas últimas semanas.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 3054 Data Domingo, 06/09/2026 Horário 11h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 48 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 5,00 (6 dezenas) Encerramento das apostas 22h de sábado (05/09)

Quando e onde acontece o sorteio

Por ser um sorteio de domingo, a extração acontece mais cedo: às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar na Mega-Sena

O apostador escolhe de 6 a 20 números, dentre os 60 disponíveis no volante.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (6 acertos) 6 R$ 5,00 1 em 50.063.860 7 R$ 35,00 1 em 7.151.980 8 R$ 140,00 1 em 1.787.995

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 6 números (Sena) Variável — valor principal 5 números (Quina) Variável 4 números (Quadra) Variável

Por que este concurso está atrativo?

R$ 48 milhões é um valor expressivo mesmo para os padrões da Mega-Sena, resultado de um acúmulo puxado por dois concursos seguidos sem ganhador — o tipo de sequência que costuma elevar bastante o volume de apostas até o fechamento das vendas.

Últimos 10 resultados da Mega-Sena

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3053 03/09 01-13-25-35-39-51 Acumulou 3052 01/09 16-30-40-47-48-60 Acumulou 3051 30/08 11-15-20-21-38-48 — 3050 27/08 11-14-30-38-49-55 — 3049 25/08 06-13-36-43-53-55 — 3048 23/08 02-06-27-39-44-50 — 3047 20/08 04-18-22-26-31-58 — 3046 18/08 16-23-24-33-36-52 — 3045 16/08 23-29-33-42-43-57 — 3044 13/08 04-15-17-40-55-58 —

Confira o histórico completo na página oficial da Mega-Sena.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de quinta

Veja como foi o sorteio da Mega-Sena 3053 e como o prêmio chegou aos R$ 48 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3054?

O prêmio estimado é de R$ 48 milhões.

Que horas sai o resultado neste domingo?

O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa — mais cedo do que nos dias de semana.

Onde posso apostar na Mega-Sena?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 22h de sábado (05/09), véspera do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 4 acertos (quadra).

O que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 3054 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.