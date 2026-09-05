A Mega-Sena 3054 sorteia neste domingo (06/09) um prêmio estimado em R$ 48 milhões. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.
O que está em jogo neste domingo na Mega-Sena
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3053 de quinta-feira — a sequência sorteada foi 01-13-25-35-39-51. Com o acúmulo, o prêmio salta de R$ 41 milhões para R$ 48 milhões neste domingo, um dos maiores valores da modalidade nas últimas semanas.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|3054
|Data
|Domingo, 06/09/2026
|Horário
|11h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 48 milhões
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 5,00 (6 dezenas)
|Encerramento das apostas
|22h de sábado (05/09)
Quando e onde acontece o sorteio
Por ser um sorteio de domingo, a extração acontece mais cedo: às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]
Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.
Como apostar na Mega-Sena
O apostador escolhe de 6 a 20 números, dentre os 60 disponíveis no volante.
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (6 acertos)
|6
|R$ 5,00
|1 em 50.063.860
|7
|R$ 35,00
|1 em 7.151.980
|8
|R$ 140,00
|1 em 1.787.995
Faixas de premiação
|Acertos
|Prêmio
|6 números (Sena)
|Variável — valor principal
|5 números (Quina)
|Variável
|4 números (Quadra)
|Variável
Por que este concurso está atrativo?
R$ 48 milhões é um valor expressivo mesmo para os padrões da Mega-Sena, resultado de um acúmulo puxado por dois concursos seguidos sem ganhador — o tipo de sequência que costuma elevar bastante o volume de apostas até o fechamento das vendas.
Últimos 10 resultados da Mega-Sena
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|3053
|03/09
|01-13-25-35-39-51
|Acumulou
|3052
|01/09
|16-30-40-47-48-60
|Acumulou
|3051
|30/08
|11-15-20-21-38-48
|—
|3050
|27/08
|11-14-30-38-49-55
|—
|3049
|25/08
|06-13-36-43-53-55
|—
|3048
|23/08
|02-06-27-39-44-50
|—
|3047
|20/08
|04-18-22-26-31-58
|—
|3046
|18/08
|16-23-24-33-36-52
|—
|3045
|16/08
|23-29-33-42-43-57
|—
|3044
|13/08
|04-15-17-40-55-58
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Mega-Sena.
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.
Confira também o resultado de quinta
Veja como foi o sorteio da Mega-Sena 3053 e como o prêmio chegou aos R$ 48 milhões atuais.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3054?
O prêmio estimado é de R$ 48 milhões.
Que horas sai o resultado neste domingo?
O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa — mais cedo do que nos dias de semana.
Onde posso apostar na Mega-Sena?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 22h de sábado (05/09), véspera do sorteio.
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de 4 acertos (quadra).
O que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O resultado do concurso 3054 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.