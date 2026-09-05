A Timemania 2438 sorteia neste domingo (06/09) um prêmio estimado em R$ 12 milhões. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo neste domingo na Timemania

O concurso 2437 de quinta-feira não teve ganhador das sete dezenas — a sequência sorteada foi 10-21-26-30-33-51-66, com ABC (RN) como Time do Coração. Com o acúmulo, o prêmio sobe para R$ 12 milhões neste domingo.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 2438 Data Domingo, 06/09/2026 Horário 11h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 12 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,50 (10 dezenas) Encerramento das apostas 22h de sábado (05/09)

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece às 11h de domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar na Timemania

O apostador escolhe 10 números entre 80 disponíveis e um Time do Coração entre os times cadastrados.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (7 acertos) 10 (mínimo) R$ 3,50 1 em 26.472.637

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 7 números Variável — valor principal 6 números Variável 5 números Variável 4 números R$ 10,50 (fixo) 3 números Variável Time do Coração R$ 8,50 (fixo)

Últimos 10 resultados da Timemania

Concurso Data Dezenas sorteadas Time do Coração 2437 03/09 10-21-26-30-33-51-66 ABC/RN 2436 01/09 19-22-27-28-49-67-73 — 2435 29/08 07-15-26-42-53-78-80 Cruzeiro/MG 2434 27/08 07-09-38-42-50-52-79 Athletico/PR 2433 25/08 06-12-25-28-29-49-80 Bahia/BA 2432 23/08 13-43-45-60-64-72-78 Vitória/BA 2431 20/08 18-22-55-58-63-65-72 Confiança/SE 2430 18/08 21-34-35-38-48-50-64 Barra/SC 2429 16/08 09-18-23-42-47-64-75 Atlético/MG 2428 12/08 15-27-49-51-70-76-80 Botafogo/SP

Confira o histórico completo na página oficial da Timemania.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de quinta

Veja como foi o sorteio da Timemania 2437 e como o prêmio chegou aos R$ 12 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Timemania 2438?

O prêmio estimado é de R$ 12 milhões.

Que horas sai o resultado neste domingo?

O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Timemania?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 22h de sábado (05/09).

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 3 acertos, ou acertando só o Time do Coração.

O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 2438 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.