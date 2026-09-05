A Quina 7111 sorteia neste domingo (06/09) um prêmio estimado em R$ 17 milhões. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo neste domingo na Quina

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7110 de sexta-feira — a sequência sorteada foi 09-14-54-57-80. Com o acúmulo, o prêmio salta para R$ 17 milhões neste domingo, mantendo a sequência de vários concursos seguidos sem ganhador da faixa principal.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 7111 Data Domingo, 06/09/2026 Horário 11h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 17 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (5 dezenas) Encerramento das apostas 22h de sábado (05/09)

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece às 11h de domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar na Quina

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (5 acertos) 5 R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 R$ 63,00 1 em 1.144.762

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 5 números (Quina) Variável — valor principal 4 números (Quadra) Variável 3 números (Terno) Variável 2 números (Duque) Variável

Por que este concurso está atrativo?

O prêmio já soma vários concursos seguidos sem ganhador da faixa principal e chega a R$ 17 milhões neste domingo — um dos maiores valores da Quina nas últimas semanas.

Últimos 10 resultados da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 7110 04/09 09-14-54-57-80 Acumulou 7109 03/09 27-30-61-66-70 Acumulou 7108 02/09 04-28-29-30-67 Acumulou 7107 01/09 33-36-49-61-71 Acumulou 7106 31/08 18-23-34-49-69 Acumulou 7105 30/08 02-33-41-48-78 Acumulou 7104 28/08 07-51-61-66-75 Acumulou 7103 27/08 20-25-26-59-68 — 7102 26/08 11-14-38-43-77 — 7101 25/08 32-48-52-62-68 —

Confira o histórico completo na página oficial da Quina.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de sexta

Veja como foi o sorteio da Quina 7110 e como o prêmio chegou aos R$ 17 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Quina 7111?

O prêmio estimado é de R$ 17 milhões.

Que horas sai o resultado neste domingo?

O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Quina?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 22h de sábado (05/09).

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 2 acertos (duque).

O que acontece se ninguém acertar as 5 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 7111 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.