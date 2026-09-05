A Quina 7111 sorteia neste domingo (06/09) um prêmio estimado em R$ 17 milhões. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.
O que está em jogo neste domingo na Quina
Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7110 de sexta-feira — a sequência sorteada foi 09-14-54-57-80. Com o acúmulo, o prêmio salta para R$ 17 milhões neste domingo, mantendo a sequência de vários concursos seguidos sem ganhador da faixa principal.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|7111
|Data
|Domingo, 06/09/2026
|Horário
|11h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 17 milhões
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 3,00 (5 dezenas)
|Encerramento das apostas
|22h de sábado (05/09)
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece às 11h de domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]
Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.
Como apostar na Quina
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (5 acertos)
|5
|R$ 3,00
|1 em 24.040.016
|6
|R$ 18,00
|1 em 4.006.669
|7
|R$ 63,00
|1 em 1.144.762
Faixas de premiação
|Acertos
|Prêmio
|5 números (Quina)
|Variável — valor principal
|4 números (Quadra)
|Variável
|3 números (Terno)
|Variável
|2 números (Duque)
|Variável
Por que este concurso está atrativo?
O prêmio já soma vários concursos seguidos sem ganhador da faixa principal e chega a R$ 17 milhões neste domingo — um dos maiores valores da Quina nas últimas semanas.
Últimos 10 resultados da Quina
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|7110
|04/09
|09-14-54-57-80
|Acumulou
|7109
|03/09
|27-30-61-66-70
|Acumulou
|7108
|02/09
|04-28-29-30-67
|Acumulou
|7107
|01/09
|33-36-49-61-71
|Acumulou
|7106
|31/08
|18-23-34-49-69
|Acumulou
|7105
|30/08
|02-33-41-48-78
|Acumulou
|7104
|28/08
|07-51-61-66-75
|Acumulou
|7103
|27/08
|20-25-26-59-68
|—
|7102
|26/08
|11-14-38-43-77
|—
|7101
|25/08
|32-48-52-62-68
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Quina.
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.
Confira também o resultado de sexta
Veja como foi o sorteio da Quina 7110 e como o prêmio chegou aos R$ 17 milhões atuais.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Quina 7111?
O prêmio estimado é de R$ 17 milhões.
Que horas sai o resultado neste domingo?
O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde posso apostar na Quina?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 22h de sábado (05/09).
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de 2 acertos (duque).
O que acontece se ninguém acertar as 5 dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O resultado do concurso 7111 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.