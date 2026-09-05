A +Milionária 387 sorteia neste domingo (06/09) um prêmio estimado em R$ 91 milhões — o maior valor entre todas as loterias da Caixa nesta rodada. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo neste domingo na +Milionária

A +Milionária está acumulada desde outubro do ano passado e chega a este concurso com R$ 91 milhões em jogo. A Reserva Garantidora de Prêmios (RGP) garante um mínimo de R$ 10 milhões líquidos mesmo em concursos de arrecadação mais baixa, mas o valor de hoje já está bem acima disso.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 387 Data Domingo, 06/09/2026 Horário 11h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 91 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 6,00 (6 números + 2 trevos) Encerramento das apostas 22h de sábado (05/09)

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece às 11h de domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

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Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar na +Milionária

O volante tem duas matrizes: a de números, com 6 escolhas entre 1 e 50, e a de trevos, com 2 escolhas entre 1 e 6.

Combinação Valor da aposta Probabilidade (6 números + 2 trevos) 6 números + 2 trevos (mínimo) R$ 6,00 1 em 238.360.500 7 números + 2 trevos R$ 42,00 1 em 34.051.500

Faixas de premiação

A +Milionária tem dez faixas de premiação, combinando diferentes quantidades de acertos nos números e nos trevos, da 1ª (6 números + 2 trevos) até a 10ª (2 números + 2 trevos). A faixa principal tem prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões (líquidos de IR) pela Reserva Garantidora de Prêmios.

Por que este concurso está atrativo?

Acumulada há quase um ano, a +Milionária segue como o maior prêmio em disputa nas loterias da Caixa — à frente inclusive da Mega-Sena, que soma R$ 48 milhões neste mesmo domingo.

Últimos 10 resultados da +Milionária

Concurso Data Números sorteados Trevos Situação 386 02/09 14-16-19-32-34-35 4-5 Acumulou 385 30/08 10-12-13-16-33-50 — Acumulou 384 26/08 01-14-19-29-31-46 1-6 Acumulou 383 23/08 03-04-16-18-39-45 1-3 Acumulou 382 19/08 10-17-23-30-44-48 4-6 Acumulou 381 16/08 23-32-33-38-45-46 3-5 Acumulou 380 12/08 03-37-38-41-42-43 4-6 Acumulou 379 09/08 04-07-14-28-38-47 2-6 Acumulou 378 05/08 07-08-09-15-46-49 2-5 Acumulou 377 02/08 01-14-15-21-30-47 4-6 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da +Milionária.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de quarta

Veja como foi o sorteio da +Milionária 386 e como o prêmio chegou aos R$ 91 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da +Milionária 387?

O prêmio estimado é de R$ 91 milhões, acumulado desde outubro do ano passado.

Que horas sai o resultado neste domingo?

O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na +Milionária?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 22h de sábado (05/09).

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 2 números com os 2 trevos certos.

O que acontece se ninguém acertar os 6 números e os 2 trevos?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site, aplicativo oficial ou Internet Banking da Caixa, para correntistas.

O resultado do concurso 387 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.