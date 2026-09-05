A +Milionária 387 sorteia neste domingo (06/09) um prêmio estimado em R$ 91 milhões — o maior valor entre todas as loterias da Caixa nesta rodada. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.
O que está em jogo neste domingo na +Milionária
A +Milionária está acumulada desde outubro do ano passado e chega a este concurso com R$ 91 milhões em jogo. A Reserva Garantidora de Prêmios (RGP) garante um mínimo de R$ 10 milhões líquidos mesmo em concursos de arrecadação mais baixa, mas o valor de hoje já está bem acima disso.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|387
|Data
|Domingo, 06/09/2026
|Horário
|11h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 91 milhões
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 6,00 (6 números + 2 trevos)
|Encerramento das apostas
|22h de sábado (05/09)
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece às 11h de domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
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Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.
Como apostar na +Milionária
O volante tem duas matrizes: a de números, com 6 escolhas entre 1 e 50, e a de trevos, com 2 escolhas entre 1 e 6.
|Combinação
|Valor da aposta
|Probabilidade (6 números + 2 trevos)
|6 números + 2 trevos (mínimo)
|R$ 6,00
|1 em 238.360.500
|7 números + 2 trevos
|R$ 42,00
|1 em 34.051.500
Faixas de premiação
A +Milionária tem dez faixas de premiação, combinando diferentes quantidades de acertos nos números e nos trevos, da 1ª (6 números + 2 trevos) até a 10ª (2 números + 2 trevos). A faixa principal tem prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões (líquidos de IR) pela Reserva Garantidora de Prêmios.
Por que este concurso está atrativo?
Acumulada há quase um ano, a +Milionária segue como o maior prêmio em disputa nas loterias da Caixa — à frente inclusive da Mega-Sena, que soma R$ 48 milhões neste mesmo domingo.
Últimos 10 resultados da +Milionária
|Concurso
|Data
|Números sorteados
|Trevos
|Situação
|386
|02/09
|14-16-19-32-34-35
|4-5
|Acumulou
|385
|30/08
|10-12-13-16-33-50
|—
|Acumulou
|384
|26/08
|01-14-19-29-31-46
|1-6
|Acumulou
|383
|23/08
|03-04-16-18-39-45
|1-3
|Acumulou
|382
|19/08
|10-17-23-30-44-48
|4-6
|Acumulou
|381
|16/08
|23-32-33-38-45-46
|3-5
|Acumulou
|380
|12/08
|03-37-38-41-42-43
|4-6
|Acumulou
|379
|09/08
|04-07-14-28-38-47
|2-6
|Acumulou
|378
|05/08
|07-08-09-15-46-49
|2-5
|Acumulou
|377
|02/08
|01-14-15-21-30-47
|4-6
|Acumulou
Confira o histórico completo na página oficial da +Milionária.
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.
Confira também o resultado de quarta
Veja como foi o sorteio da +Milionária 386 e como o prêmio chegou aos R$ 91 milhões atuais.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da +Milionária 387?
O prêmio estimado é de R$ 91 milhões, acumulado desde outubro do ano passado.
Que horas sai o resultado neste domingo?
O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde posso apostar na +Milionária?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 22h de sábado (05/09).
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de 2 números com os 2 trevos certos.
O que acontece se ninguém acertar os 6 números e os 2 trevos?
O valor acumula para o próximo concurso.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site, aplicativo oficial ou Internet Banking da Caixa, para correntistas.
O resultado do concurso 387 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.