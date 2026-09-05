O Dia de Sorte 1291 sorteia neste domingo (06/09) um prêmio estimado em R$ 700 mil. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo neste domingo no Dia de Sorte

O concurso 1290 de sexta-feira não teve ganhador das sete dezenas — a melhor faixa foi a de 6 acertos, com 27 apostas levando R$ 3.255,59 cada. Com o acúmulo, o prêmio sobe para R$ 700 mil neste domingo.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 1291 Data Domingo, 06/09/2026 Horário 11h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 700 mil Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (7 dezenas) Encerramento das apostas 22h de sábado (05/09)

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece às 11h de domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar no Dia de Sorte

O apostador escolhe de 7 a 15 números entre 31 disponíveis, além de um Mês da Sorte entre os 12 meses do ano.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (7 acertos) 7 R$ 3,00 1 em 2.629.575 8 R$ 24,00 1 em 328.697

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 7 números Variável — valor principal 6 números Variável 5 números Variável 4 números Variável Mês da Sorte Variável (independente)

Últimos 10 resultados do Dia de Sorte

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1289 03/09 01-03-06-08-20-26-30 Fevereiro 1288 02/09 02-04-06-07-09-16-24 Julho 1287 01/09 03-06-16-18-26-27-29 Novembro 1286 31/08 02-04-08-10-12-17-23 Novembro 1285 30/08 04-05-06-10-12-15-17 Abril 1284 28/08 04-05-08-14-22-25-30 Abril 1283 27/08 01-04-06-09-13-18-30 Maio 1282 26/08 07-11-15-20-22-23-29 Junho 1281 25/08 01-02-18-20-21-28-31 Abril 1280 24/08 05-10-17-22-25-28-30 Fevereiro

Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.

⚠️ Nota de QA: dezenas do concurso 1290 (04/09) não retornaram na busca — apenas o rateio das faixas menores. Confirmar as 7 dezenas e o Mês da Sorte na Caixa antes de completar a linha do histórico.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de sexta

Veja como foi o sorteio do Dia de Sorte 1290 e como o prêmio chegou aos R$ 700 mil atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1291?

O prêmio estimado é de R$ 700 mil.

Que horas sai o resultado neste domingo?

O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar no Dia de Sorte?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 22h de sábado (05/09).

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 4 acertos, ou acertando só o Mês da Sorte.

O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 1291 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.