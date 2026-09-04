O resultado da Lotomania 2972 saiu nesta sexta-feira (04/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

06 — 10 — 16 — 17 — 21 — 31 — 33 — 35 — 38 — 41 — 45 — 51 — 52 — 76 — 77 — 84 — 89 — 92 — 94 — 97

Números sorteados da Lotomania 2972 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 3,5 milhões.

A Lotomania acumulou?

A confirmar.

Ganhadores por faixa

Faixa Ganhadores Prêmio 20 números A confirmar A confirmar 19 números A confirmar A confirmar 18 números A confirmar A confirmar 17 números A confirmar A confirmar 16 números A confirmar A confirmar 15 números A confirmar A confirmar 0 números A confirmar A confirmar

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da Lotomania

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 2971 02/09 01-02-03-06-07-18-19-20-22-25-46-49-51-63-65-68-69-86-88-92 Acumulou 2970 31/08 07-11-15-16-17-19-28-32-37-39-44-66-70-72-80-82-85-87-92-96 Acumulou 2969 28/08 00-13-15-21-25-38-40-47-55-56-57-58-62-68-70-75-84-86-90-99 Acumulou 2968 26/08 00-02-05-13-16-19-30-35-38-43-44-48-56-60-63-65-74-76-92-95 Acumulou 2967 25/08 04-07-10-18-27-29-38-41-44-56-57-67-75-81-85-90-91-94-96-98 1 ganhador 2966 21/08 14-17-20-23-26-31-34-36-38-46-53-59-60-63-71-73-77-84-95-97 Acumulou 2965 19/08 05-15-16-22-27-32-40-44-49-52-61-62-63-65-69-72-78-83-86-93 Acumulou 2964 17/08 07-13-14-16-25-29-33-40-41-44-56-60-61-64-67-68-73-77-83-85 Acumulou 2963 14/08 00-09-11-15-16-25-31-33-35-38-39-41-42-52-63-70-74-79-83-89 Acumulou 2962 12/08 13-15-21-29-34-35-36-42-47-56-60-64-74-75-86-89-91-95-96-99 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da Lotomania.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Lotomania 2973 — o próximo concurso acontece na quarta-feira (09/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Lotomania 2972?

▶ [INSERIR DEZENAS]

Houve algum ganhador com as 20 dezenas?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio da Lotomania?

Na quarta-feira (09/09), às 21h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.