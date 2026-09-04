O resultado do Dia de Sorte 1290 saiu nesta sexta-feira (04/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
14 -26 – 24 – 20 – 10 – 23 – 13 | Mês da Sorte: Novembro
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado: R$ 450 mil.
O Dia de Sorte acumulou?
A confirmar.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio
|7 números
|A confirmar
|A confirmar
|6 números
|A confirmar
|A confirmar
|5 números
|A confirmar
|A confirmar
|4 números
|A confirmar
|A confirmar
|Mês da Sorte
|A confirmar
|A confirmar
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados do Dia de Sorte
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1289
|03/09
|01-03-06-08-20-26-30
|Fevereiro
|1288
|02/09
|02-04-06-07-09-16-24
|Julho
|1287
|01/09
|03-06-16-18-26-27-29
|Novembro
|1286
|31/08
|02-04-08-10-12-17-23
|Novembro
|1285
|30/08
|04-05-06-10-12-15-17
|Abril
|1284
|28/08
|04-05-08-14-22-25-30
|Abril
|1283
|27/08
|01-04-06-09-13-18-30
|Maio
|1282
|26/08
|07-11-15-20-22-23-29
|Junho
|1281
|25/08
|01-02-18-20-21-28-31
|Abril
|1280
|24/08
|05-10-17-22-25-28-30
|Fevereiro
Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para o Dia de Sorte 1291 — o próximo concurso acontece no sábado (05/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1290?
▶ [INSERIR DEZENAS + MÊS DA SORTE]
Houve algum ganhador com as 7 dezenas?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?
No sábado (05/09), às 21h.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.