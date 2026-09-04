O resultado do Dia de Sorte 1290 saiu nesta sexta-feira (04/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

14 -26 – 24 – 20 – 10 – 23 – 13 | Mês da Sorte: Novembro

Números sorteados do Dia de Sorte 1290 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado: R$ 450 mil.

O Dia de Sorte acumulou?

A confirmar.

Ganhadores por faixa

Faixa Ganhadores Prêmio 7 números A confirmar A confirmar 6 números A confirmar A confirmar 5 números A confirmar A confirmar 4 números A confirmar A confirmar Mês da Sorte A confirmar A confirmar

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados do Dia de Sorte

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1289 03/09 01-03-06-08-20-26-30 Fevereiro 1288 02/09 02-04-06-07-09-16-24 Julho 1287 01/09 03-06-16-18-26-27-29 Novembro 1286 31/08 02-04-08-10-12-17-23 Novembro 1285 30/08 04-05-06-10-12-15-17 Abril 1284 28/08 04-05-08-14-22-25-30 Abril 1283 27/08 01-04-06-09-13-18-30 Maio 1282 26/08 07-11-15-20-22-23-29 Junho 1281 25/08 01-02-18-20-21-28-31 Abril 1280 24/08 05-10-17-22-25-28-30 Fevereiro

Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para o Dia de Sorte 1291 — o próximo concurso acontece no sábado (05/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1290?

▶ [INSERIR DEZENAS + MÊS DA SORTE]

Houve algum ganhador com as 7 dezenas?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

No sábado (05/09), às 21h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.