O resultado da Dupla Sena 3005 saiu nesta sexta-feira (04/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

Primeiro Sorteio: 25 — 09 — 21 — 24 — 33 — 18

Segundo Sorteio: 05 — 40 — 09 — 36 — 07 — 46

Números sorteados da Dupla Sena 3005 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado (1º sorteio): R$ 3 milhões.

A Dupla Sena acumulou?

A confirmar.

Ganhadores por faixa

Faixa (em cada sorteio) Ganhadores Prêmio 6 números (Sena) A confirmar A confirmar 5 números (Quina) A confirmar A confirmar 4 números (Quadra) A confirmar A confirmar 3 números (Terno) A confirmar A confirmar

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da Dupla Sena

Concurso Data 1º sorteio 2º sorteio Situação 3004 02/09 09-10-16-18-28-46 01-03-08-10-16-45 Acumulou 3003 31/08 09-11-19-34-36-44 03-19-22-38-39-45 Acumulou 3002 28/08 06-19-22-27-41-46 07-11-12-13-25-28 — 3001 26/08 05-08-10-22-43-48 22-27-30-31-42-45 — 3000 25/08 13-14-17-39-42-46 02-06-10-15-32-40 Acumulou 2999 21/08 01-10-12-37-39-44 10-15-18-19-46-49 — 2998 19/08 05-11-24-30-31-36 06-08-20-21-45-46 — 2997 17/08 20-23-25-28-41-50 04-08-19-31-41-46 — 2996 14/08 06-12-14-15-27-30 09-17-18-24-25-41 — 2995 12/08 10-16-19-26-31-42 13-28-29-32-46-47 —

Confira o histórico completo na página oficial da Dupla Sena.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Dupla Sena 3006 — o próximo concurso acontece na segunda-feira (07/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Dupla Sena 3005?

▶ [INSERIR DEZENAS DOS DOIS SORTEIOS]

Houve algum ganhador da sena em algum dos dois sorteios?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio da Dupla Sena?

Na segunda-feira (07/09), às 21h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.