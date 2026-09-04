O resultado da Dupla Sena 3005 saiu nesta sexta-feira (04/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
Primeiro Sorteio: 25 — 09 — 21 — 24 — 33 — 18
Segundo Sorteio: 05 — 40 — 09 — 36 — 07 — 46
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado (1º sorteio): R$ 3 milhões.
A Dupla Sena acumulou?
A confirmar.
Ganhadores por faixa
|Faixa (em cada sorteio)
|Ganhadores
|Prêmio
|6 números (Sena)
|A confirmar
|A confirmar
|5 números (Quina)
|A confirmar
|A confirmar
|4 números (Quadra)
|A confirmar
|A confirmar
|3 números (Terno)
|A confirmar
|A confirmar
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados da Dupla Sena
|Concurso
|Data
|1º sorteio
|2º sorteio
|Situação
|3004
|02/09
|09-10-16-18-28-46
|01-03-08-10-16-45
|Acumulou
|3003
|31/08
|09-11-19-34-36-44
|03-19-22-38-39-45
|Acumulou
|3002
|28/08
|06-19-22-27-41-46
|07-11-12-13-25-28
|—
|3001
|26/08
|05-08-10-22-43-48
|22-27-30-31-42-45
|—
|3000
|25/08
|13-14-17-39-42-46
|02-06-10-15-32-40
|Acumulou
|2999
|21/08
|01-10-12-37-39-44
|10-15-18-19-46-49
|—
|2998
|19/08
|05-11-24-30-31-36
|06-08-20-21-45-46
|—
|2997
|17/08
|20-23-25-28-41-50
|04-08-19-31-41-46
|—
|2996
|14/08
|06-12-14-15-27-30
|09-17-18-24-25-41
|—
|2995
|12/08
|10-16-19-26-31-42
|13-28-29-32-46-47
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Dupla Sena.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Dupla Sena 3006 — o próximo concurso acontece na segunda-feira (07/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Dupla Sena 3005?
▶ [INSERIR DEZENAS DOS DOIS SORTEIOS]
Houve algum ganhador da sena em algum dos dois sorteios?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio da Dupla Sena?
Na segunda-feira (07/09), às 21h.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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