O resultado do Super Sete 895 saiu nesta sexta-feira (04/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
3 – 8 – 9 – 0 – 5 – 5 – 0
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado: R$ 7,2 milhões.
O Super Sete acumulou?
A confirmar.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio
|7 colunas
|A confirmar
|A confirmar
|6 colunas
|A confirmar
|A confirmar
|5 colunas
|A confirmar
|A confirmar
|4 colunas
|A confirmar
|A confirmar
|3 colunas
|A confirmar
|A confirmar
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados do Super Sete
|Concurso
|Data
|Colunas sorteadas
|Situação
|894
|02/09
|▶ [confirmar]
|Acumulou
|893
|31/08
|7-3-8-5-0-4-7
|Acumulou
|892
|28/08
|1-8-6-5-7-2-0
|Acumulou
|891
|26/08
|1-9-2-5-1-4-1
|Acumulou
|890
|24/08
|5-3-8-3-5-0-1
|Acumulou
|889
|21/08
|7-5-2-4-6-8-3
|—
|888
|19/08
|1-7-5-9-8-9-9
|Acumulou
|887
|17/08
|1-7-5-9-8-9-9
|Acumulou
|886
|14/08
|1-5-2-2-7-6-9
|—
|885
|12/08
|4-9-0-5-8-5-9
|—
Confira o histórico completo na página oficial do Super Sete.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para o Super Sete 896 — o próximo concurso acontece na segunda-feira (07/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados no Super Sete 895?
▶ [INSERIR NÚMEROS DAS 7 COLUNAS]
Houve algum ganhador nas 7 colunas?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio do Super Sete?
Na segunda-feira (07/09), às 21h.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.