Foi uma noite rara para quem aposta nas loterias da Caixa: das sete modalidades sorteadas nesta quarta-feira (02/09), nenhuma teve aposta vencedora na faixa principal. Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Super Sete e +Milionária — todas acumularam, somando mais de R$ 133 milhões em prêmios que passam para os próximos concursos.

Um “pleno” raro de acúmulos

Não é todo dia que as sete loterias sorteadas em uma mesma rodada terminam sem nenhum ganhador do prêmio máximo. A estatística chama atenção justamente pela Lotofácil estar na lista: é a modalidade mais “fácil” da Caixa, com ganhador quase todos os dias — e mesmo assim ficou sem acertador ontem.

O que aconteceu em cada modalidade

Lotofácil 3778

Dezenas sorteadas: 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 22. Ninguém acertou as 15 dezenas. O prêmio, que estava em R$ 2 milhões, acumulou para R$ 5 milhões no concurso 3779 desta quinta-feira. Nas faixas menores, 193 apostas com 14 acertos levaram R$ 1.777,12 cada.

Quina 7108

Dezenas sorteadas: 04 – 28 – 29 – 30 – 67. Sem acertador da faixa principal, o prêmio subiu de R$ 12,5 milhões para R$ 13,7 milhões, mantendo a sequência de sorteios acumulados que já dura vários dias.

Dupla Sena 3004

1º sorteio: 09 – 10 – 16 – 18 – 28 – 46. 2º sorteio: 01 – 03 – 08 – 10 – 16 – 45. Nenhuma aposta acertou a sena em nenhum dos dois sorteios, e o prêmio do primeiro sorteio acumulou para R$ 3 milhões.

Lotomania 2971

Dezenas sorteadas: 01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 18 – 19 – 20 – 22 – 25 – 46 – 49 – 51 – 63 – 65 – 68 – 69 – 86 – 88 – 92. Sem ganhador das 20 dezenas, o prêmio acumulou para R$ 3,5 milhões.

Dia de Sorte 1288

Ninguém acertou as sete dezenas, e o prêmio — que já vinha reduzido após o grande pagamento de quase R$ 3 milhões em Brasília na terça-feira — acumulou para R$ 250 mil.

Super Sete 894

O concurso também terminou sem acertador das sete colunas, elevando o prêmio para R$ 7,2 milhões.

+Milionária 386

Números sorteados: 14 – 16 – 19 – 32 – 34 – 35. Trevos: 4 e 5. Mesmo com R$ 90 milhões em jogo, ninguém completou a combinação principal. O valor segue acumulado e chega a R$ 91 milhões para o concurso 387, no domingo (06/09) — o maior prêmio em disputa nas loterias da Caixa neste momento. Três apostas acertaram 5 números e 2 trevos e levaram R$ 117.641,68 cada.

Por que isso importa para quem aposta

Um acúmulo simultâneo em todas as modalidades sorteadas no mesmo dia é estatisticamente incomum, especialmente envolvendo a Lotofácil. Para quem gosta de acompanhar o comportamento das loterias, esse tipo de “pleno” costuma anteceder rodadas com prêmios ainda maiores nos dias seguintes — e é exatamente o que se vê nos concursos desta quinta-feira, com Lotofácil, Quina e Mega-Sena todos com valores elevados em jogo.

Onde acompanhar os próximos sorteios

Confira nossa cobertura completa dos concursos de hoje: Lotofácil 3779, Quina 7109, Timemania 2437, Mega-Sena 3053 e Dia de Sorte 1289.

Como resgatar um prêmio, caso você tenha ganhado em faixas menores

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa — e, se a aposta foi feita online, o valor pode cair via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, o resgate é só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. O prazo é de 90 dias corridos após o sorteio. Mais detalhes na página oficial da Caixa.

Perguntas frequentes

Alguma loteria pagou o prêmio principal na quarta-feira (02/09)?

Não. Das sete modalidades sorteadas — Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Super Sete e +Milionária —, nenhuma teve ganhador na faixa máxima.

Qual foi o maior prêmio acumulado da noite?

A +Milionária, que chegou a R$ 91 milhões para o próximo concurso, no domingo (06/09).

A Lotofácil também ficou sem ganhador?

Sim, o que é incomum: a Lotofácil costuma ter ganhador quase todos os dias, mas o concurso 3778 acumulou e o prêmio foi para R$ 5 milhões.

Quando são os próximos sorteios dessas modalidades?

Lotofácil, Quina e Dia de Sorte voltam a sortear já nesta quinta-feira (03/09). Dupla Sena, Lotomania e Super Sete sorteiam na sexta-feira (04/09). A +Milionária sorteia no domingo (06/09).

Onde posso conferir o rateio completo de cada concurso?

Na página oficial das Loterias Caixa, em cada modalidade específica.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.