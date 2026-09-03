Uma simples ida a uma feira de adoção mudou completamente a vida de um casal. Os cariocas Beatriz Lasmar e Rafael Oliveira, que vivem em São Paulo, compartilharam nas redes sociais a experiência de terem caído no que chamam de golpe do lar temporário. O que parecia uma armadilha se revelou, no fim, uma das melhores coisas que já aconteceram a eles.

Por que Chiquinho foi devolvido e o que o casal descobriu sobre ele?

O motivo da devolução deixou Rafael intrigado: a família teria considerado o cachorro calmo demais e estranhado o fato de ele quase não fazer xixi. “Cachorro ser devolvido por não dar problema eu nunca tinha visto”, desabafou ele. Foi então que Beatriz e Rafael decidiram receber Chiquinho como lar temporário por uma semana, até que ele pudesse participar da próxima feira.

Durante os dias de convivência, o casal percebeu que Chiquinho demonstrava medo de passear na rua e ficava inseguro em algumas situações. Ao buscar informações sobre o passado do vira-lata, descobriram que ele havia vivido com uma pessoa acumuladora de animais. Após a morte do antigo responsável, ele e outros cães ficaram soltos pelas ruas. A experiência deixou marcas profundas.

Os três sinais que indicam que um cachorro pode ter passado por traumas são:

Como o casal ajudou Chiquinho a superar seus medos?

Ao perceberem que Chiquinho carregava traumas que precisavam ser trabalhados, Beatriz e Rafael decidiram se empenhar ainda mais. Contrataram um adestrador, intensificaram os passeios e começaram um trabalho para fortalecer a confiança do cachorro e ajudá-lo a entender que estava seguro.

Em meio ao processo de adaptação, o cãozinho chegou a passar mal de nervoso e precisou ser levado ao veterinário. A ideia continuava sendo prepará-lo para que, quando uma nova família aparecesse, ele estivesse mais confiante e pronto para recomeçar. Mas havia um problema: quanto mais cuidavam de Chiquinho, mais difícil ficava imaginar a casa sem ele.

As principais ações para ajudar um cão traumatizado a se adaptar são:

Contratar um adestrador especializado em comportamento animal.

Realizar passeios curtos e frequentes para criar associações positivas com a rua.

Oferecer um ambiente calmo e previsível, com rotina definida.

Utilizar reforço positivo, com petiscos e elogios, para estimular a confiança.

Consultar um veterinário para descartar problemas de saúde que possam estar relacionados ao comportamento.

Casal diz ter caído em golpe de lar temporário de ONG e revela o que aconteceu uma semana após receber cão traumatizado

Qual foi a repercussão do alerta nas redes sociais?

A publicação acumulou mais de 347 mil visualizações e milhares de comentários. Muitos internautas garantiram conhecer bem esse tipo de “golpe”. “Eu também caí no golpe do lar temporário kkkkk. É sempre golpe”, escreveu um. “Conheço bem esse golpe aí. Caí três vezes já”, comentou outro.

O casal também fez questão de destacar o suporte oferecido pela organização responsável pela feira. “Apesar da brincadeira, queríamos destacar como a ONG nos deu todo o suporte na adoção e na adaptação. Já adotamos com vacinação e castração. Quem quiser também cair nesse ‘golpe’, veja com eles”. No fim, Chiquinho entrou na casa do casal com a promessa de ficar apenas por alguns dias, mas bastou uma semana de cuidado, paciência e convivência para ele mostrar que já tinha encontrado sua família.

Comparação entre lar temporário e adoção definitiva:

Tipo de acolhimento Duração esperada Resultado comum Lar temporário Até a próxima feira de adoção Dias ou semanas Pode virar definitivo Adoção definitiva Compromisso para toda a vida Indeterminada Vínculo duradouro Foster failure Quando o lar temporário vira permanente Imprevisível “Golpe” do coração

O que o caso de Chiquinho ensina sobre adoção e lar temporário?

A história de Beatriz, Rafael e Chiquinho mostra que o golpe do lar temporário é, na verdade, uma armadilha emocional da qual muitos não querem escapar. O que começa como um favor ou um cuidado temporário pode se transformar no vínculo mais forte e inesperado.

O alerta do casal serve para lembrar que, por trás de cada animal resgatado, há uma história de superação e a chance de um recomeço. E que, às vezes, o melhor “golpe” que podemos levar é o do amor incondicional de um pet que encontrou seu lar definitivo.