O resultado da Mega-Sena 3053 sai nesta quinta-feira (03/09) com prêmio estimado em R$ 41 milhões.

O que está em jogo hoje na Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3052 de terça-feira, e o prêmio saltou de R$ 36 milhões para R$ 41 milhões. É a loteria da Caixa com o maior prêmio regular em jogo nesta semana, e cada novo sorteio sem vencedor aumenta ainda mais a expectativa.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 3053 Data Quinta-feira, 03/09/2026 Horário 20h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 41 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 5,00 (6 dezenas) Encerramento das apostas 19h

Como apostar na Mega-Sena

O apostador escolhe de 6 a 20 números, dentre os 60 disponíveis no volante.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (6 acertos) 6 R$ 5,00 1 em 50.063.860 7 R$ 35,00 1 em 7.151.980 8 R$ 140,00 1 em 1.787.995 20 (máximo) R$ 193.800,00 1 em 1.292

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 6 números (Sena) Variável — valor principal 5 números (Quina) Variável 4 números (Quadra) Variável

Por que este concurso está atrativo?

R$ 41 milhões é um valor expressivo mesmo para os padrões da Mega-Sena, e o histórico recente mostra vários sorteios seguidos sem que o prêmio principal seja pago — o tipo de sequência que costuma disparar as vendas de bilhetes em todo o país.

Últimos 10 resultados da Mega-Sena

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3052 01/09 16-30-40-47-48-60 Acumulou 3051 30/08 11-15-20-21-38-48 — 3050 27/08 11-14-30-38-49-55 — 3049 25/08 06-13-36-43-53-55 — 3048 23/08 02-06-27-39-44-50 — 3047 20/08 04-18-22-26-31-58 — 3046 18/08 16-23-24-33-36-52 — 3045 16/08 23-29-33-42-43-57 — 3044 13/08 04-15-17-40-55-58 — 3043 11/08 10-11-16-37-42-53 —

Confira o histórico completo na página oficial da Mega-Sena.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de terça

Veja como foi o sorteio da Mega-Sena 3052 e como o prêmio chegou aos R$ 41 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3053?

O prêmio estimado é de R$ 41 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 20h, com transmissão ao vivo pela RedeTV! e pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Mega-Sena?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 19h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 4 acertos (quadra).

O que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 3053 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.