O resultado do Dia de Sorte 1289 sai nesta quinta-feira (03/09) com prêmio estimado em R$ 250 mil.
O que está em jogo hoje no Dia de Sorte
Ninguém acertou as sete dezenas do concurso 1288 de ontem, e o prêmio, que estava na faixa regular após o grande prêmio pago em Brasília na terça, voltou a acumular — chegando a R$ 250 mil nesta quinta.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|1289
|Data
|Quinta-feira, 03/09/2026
|Horário
|21h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 250 mil
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 3,00 (7 dezenas)
|Encerramento das apostas
|20h
Como apostar no Dia de Sorte
O apostador escolhe de 7 a 15 números entre 31 disponíveis, além de um Mês da Sorte entre os 12 meses do ano.
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (7 acertos)
|7
|R$ 3,00
|1 em 2.629.575
|8
|R$ 24,00
|1 em 328.697
Faixas de premiação
|Acertos
|Prêmio
|7 números
|Variável — valor principal
|6 números
|Variável
|5 números
|Variável
|4 números
|Variável
|Mês da Sorte
|Variável (independente)
Últimos 10 resultados do Dia de Sorte
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1288
|02/09
|—
|—
|1287
|01/09
|03-06-16-18-26-27-29
|Novembro
|1286
|31/08
|02-04-08-10-12-17-23
|Novembro
|1285
|30/08
|04-05-06-10-12-15-17
|Abril
|1284
|28/08
|04-05-08-14-22-25-30
|Abril
|1283
|27/08
|01-04-06-09-13-18-30
|Maio
|1282
|26/08
|07-11-15-20-22-23-29
|Junho
|1281
|25/08
|01-02-18-20-21-28-31
|Abril
|1280
|24/08
|05-10-17-22-25-28-30
|Fevereiro
|1279
|23/08
|01-03-04-14-15-30-31
|Novembro
Nota: dezenas do concurso 1288 disponíveis assim que a Caixa completar a divulgação; consulte a página oficial do Dia de Sorte para o histórico mais atualizado.
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.
Confira também o resultado de ontem
Veja como foi o sorteio do Dia de Sorte 1288 e por que o prêmio voltou a acumular.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1289?
O prêmio estimado é de R$ 250 mil.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde posso apostar no Dia de Sorte?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de 4 acertos, ou acertando só o Mês da Sorte.
O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O resultado do concurso 1289 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.