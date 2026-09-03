O resultado do Dia de Sorte 1289 sai nesta quinta-feira (03/09) com prêmio estimado em R$ 250 mil.

O que está em jogo hoje no Dia de Sorte

Ninguém acertou as sete dezenas do concurso 1288 de ontem, e o prêmio, que estava na faixa regular após o grande prêmio pago em Brasília na terça, voltou a acumular — chegando a R$ 250 mil nesta quinta.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 1289 Data Quinta-feira, 03/09/2026 Horário 21h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 250 mil Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (7 dezenas) Encerramento das apostas 20h

Como apostar no Dia de Sorte

O apostador escolhe de 7 a 15 números entre 31 disponíveis, além de um Mês da Sorte entre os 12 meses do ano.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (7 acertos) 7 R$ 3,00 1 em 2.629.575 8 R$ 24,00 1 em 328.697

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 7 números Variável — valor principal 6 números Variável 5 números Variável 4 números Variável Mês da Sorte Variável (independente)

Últimos 10 resultados do Dia de Sorte

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1288 02/09 — — 1287 01/09 03-06-16-18-26-27-29 Novembro 1286 31/08 02-04-08-10-12-17-23 Novembro 1285 30/08 04-05-06-10-12-15-17 Abril 1284 28/08 04-05-08-14-22-25-30 Abril 1283 27/08 01-04-06-09-13-18-30 Maio 1282 26/08 07-11-15-20-22-23-29 Junho 1281 25/08 01-02-18-20-21-28-31 Abril 1280 24/08 05-10-17-22-25-28-30 Fevereiro 1279 23/08 01-03-04-14-15-30-31 Novembro

Nota: dezenas do concurso 1288 disponíveis assim que a Caixa completar a divulgação; consulte a página oficial do Dia de Sorte para o histórico mais atualizado.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de ontem

Veja como foi o sorteio do Dia de Sorte 1288 e por que o prêmio voltou a acumular.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1289?

O prêmio estimado é de R$ 250 mil.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar no Dia de Sorte?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 4 acertos, ou acertando só o Mês da Sorte.

O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 1289 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.