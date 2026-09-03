O resultado da Lotofácil 3779 sai nesta quinta-feira (03/09) com prêmio estimado em R$ 5 milhões.

O que está em jogo hoje na Lotofácil

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3778 de ontem, e o prêmio saltou de R$ 2 milhões para R$ 5 milhões — um valor alto para uma loteria que costuma premiar quase todo dia. E tem um motivo a mais para prestar atenção: este é o último sorteio regular da Lotofácil antes da pausa para a Lotofácil da Independência.

A partir de amanhã (04/09), toda a arrecadação da modalidade passa a ser destinada ao concurso especial de 15 de setembro, com prêmio estimado em R$ 300 milhões.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 3779 Data Quinta-feira, 03/09/2026 Horário 21h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 5 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,50 (15 dezenas) Encerramento das apostas 20h Observação Último concurso regular antes da pausa para a Lotofácil da Independência

Como apostar na Lotofácil

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (15 acertos) 15 R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 R$ 56,00 1 em 204.298 17 R$ 476,00 1 em 24.035 18 R$ 2.856,00 1 em 3.473

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 15 números Variável — valor principal 14 números Variável 13 números R$ 35 (fixo) 12 números R$ 14 (fixo) 11 números R$ 7 (fixo)

Por que este concurso está atrativo?

Além do prêmio ter saltado de R$ 2 milhões para R$ 5 milhões, este é o momento em que os sorteios regulares da Lotofácil se despedem por algumas semanas. Depois de hoje, quem quiser apostar na modalidade só vai poder concorrer ao concurso especial da Independência — o que faz deste concurso 3779 uma espécie de “última chamada” do formato tradicional.

Últimos 10 resultados da Lotofácil

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3778 02/09 01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22 Acumulou 3777 01/09 03-05-07-08-09-10-12-13-15-19-20-21-22-24-25 1 ganhador 3776 31/08 03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25 1 ganhador 3775 30/08 01-04-05-06-08-10-11-12-13-15-17-18-19-23-25 3 ganhadores 3774 28/08 01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24 Acumulou 3773 27/08 03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25 4 ganhadores 3772 26/08 03-05-06-07-08-09-11-12-14-15-18-20-21-23-25 Acumulou 3771 25/08 02-03-04-05-09-10-11-12-15-16-17-18-21-23-25 1 ganhador 3770 24/08 01-02-04-07-08-12-13-15-16-17-18-19-23-24-25 6 ganhadores 3769 23/08 01-02-03-04-05-09-10-11-15-16-17-21-23-24-25 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da Lotofácil.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa (ou via Mercado Pago, se online). Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, e o prazo total de resgate é de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de ontem

Veja como foi o sorteio da Lotofácil 3778 e por que o prêmio saltou para R$ 5 milhões.

Lotofácil da Independência: o que muda a partir de amanhã

Encerrado o concurso 3779, os sorteios regulares da Lotofácil ficam pausados. Toda a arrecadação da modalidade a partir de amanhã (04/09) vai direto para o concurso especial da Lotofácil da Independência, marcado para 15 de setembro — a 15ª edição do especial, com prêmio recorde estimado em R$ 300 milhões e regras próprias de comercialização.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Lotofácil 3779?

O prêmio estimado é de R$ 5 milhões, já que o concurso está acumulado.

Por que este é um concurso especial?

Porque é o último sorteio regular da Lotofácil antes da pausa para o concurso especial da Independência, em 15 de setembro.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Lotofácil?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quando volta a Lotofácil regular?

Só depois do concurso especial de 15 de setembro — a data de retorno dos sorteios regulares ainda será confirmada pela Caixa.

O que acontece se ninguém acertar as 15 dezenas hoje?

O valor acumula e é somado ao prêmio já reservado para a Lotofácil da Independência.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 3779 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.