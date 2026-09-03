O resultado da Quina 7109 sai nesta quinta-feira (03/09) com prêmio estimado em R$ 13,7 milhões.

O que está em jogo hoje na Quina

A Quina já soma quatro sorteios seguidos sem ninguém acertar a faixa principal, incluindo o concurso de ontem, que não teve vencedor apesar de sortear 04-28-29-30-67. O prêmio vem crescendo rápido e chega a R$ 13,7 milhões nesta quinta.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 7109 Data Quinta-feira, 03/09/2026 Horário 21h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 13,7 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (5 dezenas) Encerramento das apostas 20h

Como apostar na Quina

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (5 acertos) 5 R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 R$ 63,00 1 em 1.144.762

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 5 números (Quina) Variável — valor principal 4 números (Quadra) Variável 3 números (Terno) Variável 2 números (Duque) Variável

Por que este concurso está atrativo?

Quatro sorteios seguidos sem ninguém acertar as cinco dezenas é uma sequência que chama atenção. O prêmio praticamente dobrou em uma semana — de R$ 10,1 milhões para R$ 13,7 milhões — e deve continuar puxando volume de apostas.

Últimos 10 resultados da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 7108 02/09 04-28-29-30-67 Acumulou 7107 01/09 33-36-49-61-71 Acumulou 7106 31/08 18-23-34-49-69 Acumulou 7105 30/08 02-33-41-48-78 Acumulou 7104 28/08 07-51-61-66-75 Acumulou 7103 27/08 20-25-26-59-68 — 7102 26/08 11-14-38-43-77 — 7101 25/08 32-48-52-62-68 — 7100 24/08 27-34-36-48-76 — 7099 23/08 27-33-35-42-59 —

Confira o histórico completo na página oficial da Quina.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de ontem

Veja como foi o sorteio da Quina 7108 e como o prêmio chegou aos R$ 13,7 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Quina 7109?

O prêmio estimado é de R$ 13,7 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Quina?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 2 acertos (duque).

O que acontece se ninguém acertar as 5 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 7109 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.