O resultado da Mega-Sena 3053 saiu nesta quinta-feira (03/09). As dezenas sorteadas foram: 13 – 51 – 35 – 01 – 39 – 25. A Mega-Sena acumulou? A confirmar.

Números sorteados

13 – 51 – 35 – 01 – 39 – 25

Números sorteados da Mega-Sena 3053 — resultado de hoje

Sorteio realizado às 20h, no Espaço da Sorte, São Paulo, com transmissão pela RedeTV! e YouTube da Caixa. Prêmio estimado: R$ 41 milhões.

A Mega-Sena acumulou?

A Mega-Sena de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 48 milhões.

Ganhadores por faixa

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. 50 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 36.500,74. 3.297 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 912,43.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da Mega-Sena

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3052 01/09 16-30-40-47-48-60 Acumulou 3051 30/08 11-15-20-21-38-48 — 3050 27/08 11-14-30-38-49-55 — 3049 25/08 06-13-36-43-53-55 — 3048 23/08 02-06-27-39-44-50 — 3047 20/08 04-18-22-26-31-58 — 3046 18/08 16-23-24-33-36-52 — 3045 16/08 23-29-33-42-43-57 — 3044 13/08 04-15-17-40-55-58 — 3043 11/08 10-11-16-37-42-53 —

Confira o histórico completo na página oficial da Mega-Sena.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Mega-Sena 3054 — o próximo concurso acontece no sábado (05/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 3053?

▶ [INSERIR DEZENAS]

Houve algum ganhador com as 6 dezenas?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

No sábado (05/09), às 20h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.