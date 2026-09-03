O resultado do Dia de Sorte 1289 saiu nesta quinta-feira (03/09). O Dia de Sorte acumulou? A confirmar.
Números sorteados
08 – 30 – 03 – 26 – 20 – 06 – 01 | Mês da Sorte: Fevereiro
Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo. Prêmio estimado: R$ 250 mil.
O Dia de Sorte acumulou?
Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 450 mil;
Ganhadores por faixa
- 6 acertos: 15 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 4.167,32;
- 5 acertos: 884 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;
- 4 acertos: 10.700 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;
- Mês da Sorte: 33.912 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados do Dia de Sorte
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1288
|02/09
|02-04-06-07-09-16-24
|Julho
|1287
|01/09
|03-06-16-18-26-27-29
|Novembro
|1286
|31/08
|02-04-08-10-12-17-23
|Novembro
|1285
|30/08
|04-05-06-10-12-15-17
|Abril
|1284
|28/08
|04-05-08-14-22-25-30
|Abril
|1283
|27/08
|01-04-06-09-13-18-30
|Maio
|1282
|26/08
|07-11-15-20-22-23-29
|Junho
|1281
|25/08
|01-02-18-20-21-28-31
|Abril
|1280
|24/08
|05-10-17-22-25-28-30
|Fevereiro
|1279
|23/08
|01-03-04-14-15-30-31
|Novembro
Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para o Dia de Sorte 1290 — o próximo concurso acontece já nesta sexta-feira (04/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1289?
▶ [INSERIR DEZENAS + MÊS DA SORTE]
Houve algum ganhador com as 7 dezenas?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?
Nesta sexta-feira (04/09), às 21h.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.