O resultado do Dia de Sorte 1289 saiu nesta quinta-feira (03/09). O Dia de Sorte acumulou? A confirmar.

Números sorteados

08 – 30 – 03 – 26 – 20 – 06 – 01 | Mês da Sorte: Fevereiro

Números sorteados do Dia de Sorte 1289 — resultado de hoje

Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo. Prêmio estimado: R$ 250 mil.

O Dia de Sorte acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 450 mil;

Ganhadores por faixa

6 acertos: 15 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 4.167,32;

5 acertos: 884 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;

4 acertos: 10.700 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;

Mês da Sorte: 33.912 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados do Dia de Sorte

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1288 02/09 02-04-06-07-09-16-24 Julho 1287 01/09 03-06-16-18-26-27-29 Novembro 1286 31/08 02-04-08-10-12-17-23 Novembro 1285 30/08 04-05-06-10-12-15-17 Abril 1284 28/08 04-05-08-14-22-25-30 Abril 1283 27/08 01-04-06-09-13-18-30 Maio 1282 26/08 07-11-15-20-22-23-29 Junho 1281 25/08 01-02-18-20-21-28-31 Abril 1280 24/08 05-10-17-22-25-28-30 Fevereiro 1279 23/08 01-03-04-14-15-30-31 Novembro

Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para o Dia de Sorte 1290 — o próximo concurso acontece já nesta sexta-feira (04/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1289?

▶ [INSERIR DEZENAS + MÊS DA SORTE]

Houve algum ganhador com as 7 dezenas?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

Nesta sexta-feira (04/09), às 21h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.