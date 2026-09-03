O resultado da Timemania 2437 saiu nesta quinta-feira (03/09). A Timemania acumulou? A confirmar.
Números sorteados
10 – 33 – 30 – 26 – 51 – 21 – 66 | Time do Coração: ABC/RN
Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo. Prêmio estimado: R$ 11,7 milhões.
A Timemania acumulou?
Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 12 milhões;
Ganhadores por faixa
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 44.940,83;
- 5 acertos: 143 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.346,87;
- 4 acertos: 2.601 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10,50;
- 3 acertos: 23.971 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,50;
- Time do Coração: 9.421 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8,50.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados da Timemania
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Time do Coração
|2436
|01/09
|19-22-27-28-49-67-73
|—
|2435
|29/08
|07-15-26-42-53-78-80
|Cruzeiro/MG
|2434
|27/08
|07-09-38-42-50-52-79
|Athletico/PR
|2433
|25/08
|06-12-25-28-29-49-80
|Bahia/BA
|2432
|23/08
|13-43-45-60-64-72-78
|Vitória/BA
|2431
|20/08
|18-22-55-58-63-65-72
|Confiança/SE
|2430
|18/08
|21-34-35-38-48-50-64
|Barra/SC
|2429
|16/08
|09-18-23-42-47-64-75
|Atlético/MG
|2428
|12/08
|15-27-49-51-70-76-80
|Botafogo/SP
|2427
|10/08
|03-06-09-24-31-37-71
|Vila Nova/GO
Confira o histórico completo na página oficial da Timemania.
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Timemania 2437?
▶ [INSERIR DEZENAS + TIME DO CORAÇÃO]
Houve algum ganhador com as 7 dezenas?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio da Timemania?
No sábado (05/09), às 21h.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.