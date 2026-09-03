O resultado da Lotofácil 3779 saiu nesta quinta-feira (03/09) — o último sorteio regular da modalidade antes da pausa para a Lotofácil da Independência. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
17 – 08 – 07 – 04 – 10 – 23 – 05 – 13 – 16 – 19 -11 – 14 – 24 – 25 – 03
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 5 milhões.
A Lotofácil acumulou?
A Lotofácil de hoje não acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 300 milhões.
Ganhadores por faixa
Sete apostas acertaram as 15 dezenas e vão levar para casa R$ 532.221,72, sendo:
- Uma aposta de Mimoso do Sul (ES);
- Uma aposta de Juiz de Fora (MG);
- Uma aposta de Pinhais (PR);
- Uma aposta de Rosário do Ivaí (PR);
- Uma aposta de Araraquara (SP);
- Uma aposta de Indaiatuba (SP);
- Uma aposta de São Paulo (SP).
704 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 889,16. 17.324 apostas acertaram 13 dezenas e levarão R$ 35,00. 179.888 apostas obtiveram 12 acertos e receberão R$ 14,00. Por fim, 847.986 apostas tiveram 11 dezenas sorteadas e foram premiadas com R$ 7,00.
O que muda a partir de agora
Com o concurso 3779 encerrado, os sorteios regulares da Lotofácil ficam pausados. A partir de amanhã (04/09), toda a arrecadação vai direto para o concurso especial da Lotofácil da Independência (3780), marcado para 15 de setembro, com prêmio estimado em R$ 300 milhões — a 15ª edição do especial. As vendas exclusivas para o concurso 3780 começam logo após este sorteio.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa (ou via Mercado Pago, se online). Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Veja mais na página oficial da Caixa.
Como apostar na Lotofácil da Independência
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (15 acertos)
|15
|R$ 3,50
|1 em 3.268.760
|16
|R$ 56,00
|1 em 204.298
|17
|R$ 476,00
|1 em 24.035
Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa assim que as vendas exclusivas abrirem.
Últimos 10 resultados da Lotofácil
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|3778
|02/09
|01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22
|Acumulou
|3777
|01/09
|03-05-07-08-09-10-12-13-15-19-20-21-22-24-25
|1 ganhador
|3776
|31/08
|03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25
|1 ganhador
|3775
|30/08
|01-04-05-06-08-10-11-12-13-15-17-18-19-23-25
|3 ganhadores
|3774
|28/08
|01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24
|Acumulou
|3773
|27/08
|03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25
|4 ganhadores
|3772
|26/08
|03-05-06-07-08-09-11-12-14-15-18-20-21-23-25
|Acumulou
|3771
|25/08
|02-03-04-05-09-10-11-12-15-16-17-18-21-23-25
|1 ganhador
|3770
|24/08
|01-02-04-07-08-12-13-15-16-17-18-19-23-24-25
|6 ganhadores
|3769
|23/08
|01-02-03-04-05-09-10-11-15-16-17-21-23-24-25
|Acumulou
Confira o histórico completo na página oficial da Lotofácil.
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3779?
▶ [INSERIR DEZENAS]
Houve algum ganhador com as 15 dezenas?
A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.
Por que este concurso é especial?
Porque foi o último sorteio regular da Lotofácil antes da pausa para o concurso especial da Independência, em 15 de setembro.
Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?
Só em 15 de setembro, com o concurso especial 3780 da Lotofácil da Independência, prêmio estimado em R$ 300 milhões.
Onde posso apostar no concurso especial?
Pelas mesmas lotéricas credenciadas ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa, assim que as vendas exclusivas abrirem.
Como faço para receber o prêmio, caso eu tenha ganhado?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.