O resultado da Quina 7109 saiu nesta quinta-feira (03/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
30 – 70 – 66 – 61 – 27
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado: R$ 13,7 milhões.
A Quina acumulou?
A Quina de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 15 milhões.
Ganhadores por faixa
Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. 25 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 20.407,94. 2.942 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 165,16. 79.955 apostas obtiveram dois acertos e receberão R$ 6,07.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados da Quina
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|7108
|02/09
|04-28-29-30-67
|Acumulou
|7107
|01/09
|33-36-49-61-71
|Acumulou
|7106
|31/08
|18-23-34-49-69
|Acumulou
|7105
|30/08
|02-33-41-48-78
|Acumulou
|7104
|28/08
|07-51-61-66-75
|Acumulou
|7103
|27/08
|20-25-26-59-68
|—
|7102
|26/08
|11-14-38-43-77
|—
|7101
|25/08
|32-48-52-62-68
|—
|7100
|24/08
|27-34-36-48-76
|—
|7099
|23/08
|27-33-35-42-59
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Quina.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Quina 7110 — o próximo concurso acontece já nesta sexta-feira (04/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Quina 7109?
▶ [INSERIR DEZENAS]
Houve algum ganhador com as 5 dezenas?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio da Quina?
Nesta sexta-feira (04/09), às 21h, concurso 7110.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.