O resultado da Quina 7109 saiu nesta quinta-feira (03/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

30 – 70 – 66 – 61 – 27

Números sorteados da Quina 7109 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado: R$ 13,7 milhões.

A Quina acumulou?

A Quina de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 15 milhões.

Ganhadores por faixa

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. 25 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 20.407,94. 2.942 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 165,16. 79.955 apostas obtiveram dois acertos e receberão R$ 6,07.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 7108 02/09 04-28-29-30-67 Acumulou 7107 01/09 33-36-49-61-71 Acumulou 7106 31/08 18-23-34-49-69 Acumulou 7105 30/08 02-33-41-48-78 Acumulou 7104 28/08 07-51-61-66-75 Acumulou 7103 27/08 20-25-26-59-68 — 7102 26/08 11-14-38-43-77 — 7101 25/08 32-48-52-62-68 — 7100 24/08 27-34-36-48-76 — 7099 23/08 27-33-35-42-59 —

Confira o histórico completo na página oficial da Quina.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Quina 7110 — o próximo concurso acontece já nesta sexta-feira (04/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Quina 7109?

▶ [INSERIR DEZENAS]

Houve algum ganhador com as 5 dezenas?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

Nesta sexta-feira (04/09), às 21h, concurso 7110.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.